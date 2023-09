VIDEO Theo Rose dă din casă: ce o fascinează cel mai mult la Anghel Damian

Theo Rose (26 de ani) formează un cuplu adorabil cu actorul Anghel Damian (32 de ani), cu care are un băiat de 3 luni și jumătate pe nume Sasha. Cântăreața a dezvăluit care au fost motivele pentru care a ales să-și întemeieze o familie cu regizorul serialului „CLANUL”.

Theo Rose a vorbit deschis despre relația pe care o are cu actorul Anghel Damian în podcastul Ilincăi Vandici, Te ascult. Antrenoarea de la Vocea României a explicat ce a atras-o cel mai mult la partenerul ei de viață și care au fost motivele pentru care și-a dorit atât de mult să formeze o familie împreună.

„E un om care mă fascinează. Îmi place să petrec timp cu el, să-l ascult vorbind despre absolut orice. Învăț încontinuu. Faptul că a venit în viața noastră ceva la fel de nou pentru amândoi... ne-a echilibrat un pic. Stăm în casă, ne uităm unul la altul și nu ne vine să credem că am făcut asta și că s-a întâmplat așa repede. E frumoasă relația noastră, mai frumoasă decât înainte”, a mărturisit cântăreața.

Theo Rose spune că n-a speriat-o nicio clipă ideea de a face un copil și de a-și crea o familie.

„Mi-am dorit dintotdeauna un copil, am iubit întotdeauna copiii, mi-am dorit tare o astfel de prezență în casa mea și în familia noastră”, a adăugat ea. Artista susține că Anghel Damian e un tată model și a petrecut foarte mult timp cu fiul lor , încă de la nașterea lui.



Sursa foto: @theorose.official



Theo Rose, despre Anghel Damian: „Un bărbat care domină fără să domine”

Ilinca Vandici a provocat-o pe Theo Rose să spună ce-l face pe Anghel special și cu ce e diferit de ceilalți parteneri pe care i-a avut până acum.

„Anghel e un tip foarte echilibrat, mult mai matur decât mine, foarte inteligent, cu mult mai inteligent decât mine, foarte sigur pe ce vrea să facă, foarte bun în ceea ce face. Un bărbat care - așa cum zicea Teo Trandafir - domnină fără să mă domine”.

Artista a recunoscut că, la început, l-a admirat pe Damian, după care „m-a tras curentul”.

Theo Rose a născut în iunie 2023 un băiat pe care l-a botezat Sasha. Este primul ei copil și este în culmea fericirii. „Nu m-a schimbat doar pe mine, ne-a schimbat pe toți”, a mai spus Theo. Vezi podcastul mai jos!





La doar câteva ore după ce a devenit mamă, Theo Rose a intrat în direct, prin Skype, în emisiunea La Măruță. Antrenoarea de la Vocea României a povestit cum a decurs nașterea, dar și ce a simțit când și-a văzut pentru prima oară bebelușul.

„Sunt brici, foarte bine! Nici nu visam că o să fie așa bine! Sunt fericită tare, ia uite a început să gângurească pe aici. Cred că tata o să zică prima dată că din ce văd așa… are ochii lui. (…) Am născut la 09:17, asta e ora exactă a nașterii. Am născut prin cezariană pentru că așa mi-au indicat medicii. A fost o sarcină relaxată, o naștere la fel...”, a spus atunci artista.

Fotografii: @theorose.official/YouTube Te ascult

Vezi și VIDEO: