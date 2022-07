Video viral: Putin, lăsat să aștepte la întâlnirea cu Erdogan

O înregistrare video a momentului în care președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Teheran cu omologul său turc a devenit virală pe rețelele de socializare. Tayyip Erdogan a sosit cu aproximativ un minut mai târziu, la conferința de presă, decât liderul de la Kremlin.

În acest timp, Vladimir Putin are un comportament care a stârnit amuzamentul internauților. Președintele Rusiei își împreunează mâinile, apoi începe să se bâțâie și să facă diverse grimase, aproape un minut, până când în sală apare Erdogan.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek