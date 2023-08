VIDEO VIRAL. Răspunsul dat de Miss Moscova 2023 când a fost întrebată „care este capitala României?”

Angelina Brezhenskaya are 1,71 m, dimensiunile 92-60-90 și la sfârșitul lunii iunie a fost încoronată „Miss Moscova 2023”. Tânăra care arată ca o Barbie și-a luat în serios îndatoririle de Miss și pe lângă shooting-urile sexy de pe Instagram, a început să participe și la emisiuni.

Recent, tânăra în vârstă de 25 de ani a fost invitată în emisiunea găzduită de comediantul rus Pavel Volya. Miss Moscova 2023 a fost protagonista unui moment stânjenitor, iar clipul cu pricina s-a viralizat instant pe rețelele de socializare.

Prezentatorul rus a întrebat-o dacă la concursurile de frumusețe participă fete mai puțin înzestrate intelectual, iar răspunsul Angelinei a fost ferm: „Nu, nu, desigur că nu. De ce aș vrea să compromit pe cineva”.

„Ok, tu ești o persoană intelectuală din câte înțeleg...”, a continuat prezentatorul, după care a decis să-i testeze cunoștințele de geografie.

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.

Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University - in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn