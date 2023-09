VIDEO Nikita de România n-a mai contenit cu laudele după ce l-a întâlnit pe Piedone: „O minune de persoană!”

Mihaela Ispas, cunoscută de publicul larg drept Nikita de România, a revenit în țară după mai bine de un deceniu petrecut în Spania. Clipurile de pe TikTok în care românca vorbește despre relația cu actorul italian Michele Morrone fac deliciul internauților.

Zilele trecute, Nikita de România a avut parte de o întâlnire surpriză într-un parc din Sectorul 5. Nu! N-a dat nas în nas cu Michele Morrone, ci cu Cristian Popescu Piedone, primar pentru care are numai cuvinte de laudă.

„Sunt în România acum, în vizită! Uitați și dvs. aici ... cel mai responsabil primar! Hai că sunt norocoasă, nu-i așa? Ia uite lângă cine sunt aici! Ia uite! Numai lângă oameni de valoare. Sufletul nostru aici! Ia uite... domnul primar. Doamne, cât te iubim! Doamne, cât m-am rugat pentru tine din Spania. Îl iubim mult de tot. Domnu’ Piedone, I love you, I love you so much!”, a spus Nikita, care a profitat de moment, a scos telefonul și s-a filmat lângă edil.

Cristian Popescu Piedone se afla în zonă pentru a rezolva reclamațiile primite de la cetățeni, iar în clipul pe care l-a postat pe TikTok a surprins și întâlnirea cu Nikita.

Cei doi s-au îmbrățișat, iar Nikita n-a mai contenit cu laudele. „Vai ce zi minunată! Nu-mi vine să cred! Am întâlnit o minune de persoană în această lume!”, a exultat românca.

Nikita și-a afișat decolteul generos, iar Piedone i-a atras atenția. „Nicio problemă! Sunt tânără, sunt frumoasă. Ca dvs. așa! Aș vrea să fiu cât mai deșteaptă ca dvs. Am venit din Spania și nu-mi vine să cred că mă întâlnesc cu cel mai iubit primar. Vrem primarul Capitalei. Îl iubim mult de tot pe domnul Piedone. Sufletul nostru, este viața noastră”, spune Nikita în filmulețul care s-a viralizat pe TikTok.