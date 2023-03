Viorica de la Clejani, prima reacție după ce Bia Khalifa a obținut ordin de protecție împotriva lui Fulgy

După o relație care a durat câteva săptămâni, Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani s-au despărțit cu scandal și au ajuns la poliție, acolo unde tânăra a cerut ordin de protecție împotriva fostului ei iubit.

După audieri, Bia Khalifa a obținut ordin de protecție împotriva lui Fulgy, pe care l-a acuzat că a amenințat-o și a agresat-o. „Eu am mers cu sora mea și cu încă o prietenă să îmi iau chestiile de la el. Bineînțeles că nu am mers singură, după ce a dat în mine de două ori. Am încercat pe cale amiabilă. Am vorbit cu tatăl și am avut o înțelegere pe care nu a respectat-o, și anume să încheiem totul în privat”, a spus vedeta OnlyFans pentru Știrile PRO TV.

Potrivit celor de la BZI, Viorica de la Clejani a avut o primă reacție după ce Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție, însă declarațiile acesteia sunt cel puțin ciudate. „Nu știu cine e doamna și nu vorbesc despre personaje despre care nu cunosc. Am alte lucruri mai importante de făcut”, ar fi spus mama lui Fulgy.

Doar că afirmațiile ei contrazic realitatea. În urmă cu aproximativ o lună, Fulgy și Bia Khalifa au participat la o petrecere la care a fost invitată și Viorica de la Clejani, iar cei trei s-au filmat împreună pe Instagram.