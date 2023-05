Viral pe TikTok! Două OZN-uri au fost filmate survolând partea întunecată a Lunii. Comentariile utilizatorilor sunt geniale

Două obiecte zburătoare neidentificare au fost ”surprinse” survolând partea ascunsă a Lunii, într-un clip video postat săptămâna trecută pe TikTok.

Clipul, postat de utilizatorul Larry Loo, are drept descriere întrebarea ”Ce sunt acele obiecte din aproprierea Lunii?” și a strâns peste 4 milioane de like-uri și 100.000 de comentarii.

Unii utilizatorii s-au grăbit să speculeze despre respectivele apariții, iar cineva a scris că Luna este o ”stație spațială” folosită de extratereștri.

”Este evident că este o vacă care sare pârleazul”, ”Probabil o pungă de la supermarket”, au glumit alții.

”O să vorbim despre cât de mult zoom poate să facă telefonul lui?”

”Omul are iPhone 64 pro”.

Alt comentator a sugerat că omul care a înregistrat momentul a folosit Nikon Coolpix P1000, care are un zoom optic de 125X.

Un alt utilizator de TikTok a adăugat: ”Este fabulos ce se întâmplă”.

