Visul oricărui bărbat: să fie în carantină cu Emily Ratajkowski :) Cum s-a pozat pe Instagram

Niciun bărbat nu ar mai ieși din casă dacă ar fi la autoizolare cu Emily Ratajkowski :) Suplă, cu forme divine, cu o privire seducătoare și cele mai sexy ținute din showbizul internațional, Emily Ratajkowski este visul oricărui bărbat.

Model și actriță, Emily este una dintre “reginele Instagramului”: o urmăresc aproape 25 de milioane de oameni pentru postările sale provocatoare. Adoră să pozeze sexy, adesea chiar goală, fiind lipsită de orice inhibiție. La un asemenea corp, nici nu este de mirare.

Își bea adesea cafeaua goală în sufragerie și se pozează când iese de la duș. Nu e de mirare că milioane de bărbați i-au dat follow. Însă dintre atâția, doar unul este norocos: Emily este “femeie la casa ei” :) Modelul a anunțat în februarie 2018 că s-a căsătorit cu producătorul de filme Sebastian Bear-McClard, care este acum unul dintre cei mai invidiați bărbați de pe planetă.

În vârstă de 32 de ani, Sebastian Bear-McClard se mândrește cu cea mai sexy soție de pe Instagram. Acesta are în CV-ul de producător filme ca Good Time, Heaven Knows What și Still Life. Are și câteva prezențe că actor în scurtmetraje.





Aflată în autoizolare în apartamentul sau din New York, Emily Ratajkowski își găsește diverse activități antiplictiseală: pozează topless pentru fanii ei sau se filmează semi-goală în baie, ciocnind un pahar de vin în oglindă :)

