Vlad Pascu a intrat în sevraj în arest! Tânărul este agresiv cu polițiștii și delirează:„Nu este conștient”

Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul îngrozitor de la ieșirea din stațiunea 2 mai, în care Roberta și Sebastian și-au pierdut viața, ca urmare a inconștienței șoferului care s-a urcat drogat la volan.

Tânărul de 19 ani a fost plasat în arest, după ce a fost interogat de către procurorii de la DIICOT. Cu aproximativ o zi în urmă, acesta s-a întors în închisoare, dar starea sa de sănătate lasă mult de dorit.

Se pare că Vlad Pascu a intrat într-un episod de sevraj, având un comportament bizar și acuzând dureri abdominale. Acum, acesta se află sub atentă supraveghere medicală.

În prezent, tânărul drogat care a provocat accidentul teribil de la 2 mai se află în custodia poliției, însă starea lui de sănătate este precare, după ani buni în care a consumat substanțe interzise.

Vlad Pascu nu este conștient de gravitatea situației și cere să meargă acasă. Tânărul are momente în care plânge și momente în care devine agresiv. Mai mult, acesta cere ciocolată tot timpul.

„Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au mărturisit sursele cancan.ro.

La momentul producerii accidentului, băiatul de bani gata era drogat cu 6 substanțe interzise.

„În momentul când consumatorul cumpără de la dealer o anumită substanță, aceasta poate fi, pe românește, „botezată” cu alte substanțe care pot avea mai mult sau mai puțin efecte psihoactive. De exemplu, cocaina poate fi, să spunem așa, completată cu Fentanyl”, spune Cristian Oprișan, fostul șef al Serviciului Antidrog Constanța, potrivit sursei citate.

