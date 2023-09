Vlad Pascu, discuție halucinantă cu mama sa, în timpul arestului: „Mă doare în cot”

Vlad Pascu este tânărul care a ucis doi oameni după ce s-a urcat drogat la volanul mașinii sale de lux. Imediat după producerea accidentului, acesta a fugit de la locul faptei, însă a fost găsit de polițiști în Vama Veche. După examenul toxicologic s-a constatat că băiatul avea în organism 6 substanțe interzise, la momentul producerii accidentului.

Vlad Pascu se află în spatele gratiilor în acest moment, după ce a comis tragedia de la 2 Mai. Tânărul este acuzat de ucidere din culpă, vătămare din culpă, fugă de la locul accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise. Mai mult decât atât, acesta este urmărit penal pentru deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri, în dosarul DIICOT în care au avut loc mai multe percheziţii la domiciliile a 11 adolescenți cu situații financiare extrem de bune.

Recent, mama lui Vlad Pascu a fost plasată sub arest preventiv pentru 30 de zile, după ce s-a aflat că a încercat să șantajeze martorii din dosar. Aceste acuzații au apărut după ce autoritățile au făcut publice stenogramele din dosarul în care este cercetat tânărul de 19 ani.

Acum au apărut noi stenograme care surprind discuțiile dintre Vlad Pascu și mama lui. De această dată, tânărul de 19 ani îi povestește Mirunei cum se simte în închisoare, cu cine stă în celulă, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. Vlad chiar menționează la un moment dat că nu este interesat de ceea ce vorbește lumea despre el și că tot ce își dorește este să scape din arest:

„MIRUNA PASCU: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova. Să te trimită pe aici, pe Rahova. Vedem...

VLAD: Pe Rahova?

MIRUNA PASCU: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am.

VLAD:. Cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

MIRUNA PASCU: E cel mai bun centru. Adică cel mai curat, și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniul ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu.

VLAD: Mmm.. bine!

MIRUNA PASCU: Primul lucru pe care trebui să-l fac e să fac dosar medical. Cu siguranță trebuie să-ți fac în primul rând dosar medical și după aia, încet, încet... Tu cu cine mai ești acum în camera aia?



VLAD: Ah, e ok acum. Mai sunt doar cu băiatul ăla de care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea. Am stat, a fost super caraghios chiar. Și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la garda de mediu, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui

MIRUNA PASCU: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii de acum încolo, nu să fii cu nebuni.

MIRUNA PASCU: Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din asta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac, dar nu mai veni cu... Deci nu știu.

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

MIRUNA PASCU: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu despre părerea lor, mă doare și pe mine tot în cot.

VLAD: În situația în care sunt acum mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor.”

Sursă foto: Știrile PRO TV, Inquam Photos / Octav Ganea, Captură ecran/TikTok