Vladimir Putin a fost votat cel mai sexy bărbat din Rusia

Președintele Vladimir Putin nu se dezminte. La 68 de ani, acesta a fost votat ca fiind cel mai sexy bărbat din Rusia.

Un sondaj realizat de Super Job, la care au participat 2000 de ruși, a conclus faptul că liderul Kremlinului, în vârstă de 68 de ani, este cel mai arătos bărbat.

Când rușii au fost întrebați care este cel mai atrăgător bărbat, 18% dintre bărbați și 17% dintre femei l-au votat pe Vladimir Putin. Însă numărul a fost cu 1% mai puțin decât anul trecut.

Pozele cu Vladimir Putin în care apare la bustul gol, ba pescuit, ba ținând o armă în mână sau călărind un cal au făcut înconjurul lumii și mulți sunt uimiți de condiția fizică a președintelui.

