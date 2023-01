Vladimir Putin, surprins în pantofi cu toc înalt la întâlnirea cu studentele din Moscova

Recent, președintele Vladimir Putin a fost surprins de fotografi în pantofi cu toc înalt, în timp ce poza printre studenții de la Moscova.

Președintele, care are o înălțime de 1,70 m, a apărut la Ziua Studenților pentru a poza alături de tinerele speranțe. Putin și ministerul propagandei se ocupă în detaliu de imaginea președintelui rus - deși cârcotașii au observat imediat pantofii care îl mai înălțau pe acesta cu câțiva centimentri buni.

De când a venit la putere, în 1999, Putin și-a controlat imaginea cu atenție. Potrivit istoricului american Timothy Snyder, Putin era asemănat cu eroul ficțional sovietic Stierlitz, un fel de James Bond rus.

Ladies and gentlemen, I present Russia's president. A man so insecure & self-obsessed, that he wears high heeled shoes... And in an effort to make himself look even taller, the ???? has smaller female students from Moscow's state university stand next to him. pic.twitter.com/hInBgYkADJ