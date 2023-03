Vlăduța Lupău, cerută în căsătorie în mod inedit, înainte de a deveni soția lui Adi Rus

Vlăduța Lupău s-a căsătorit, în noiembrie 2019, cu fostul portar la FC Cluj, Adrian Rus.

În luna august a anului 2022, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Iair. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui eveniment privat, iar în urma avansurilor făcute de fotbalist, au început o relație. Cu toate acestea, Vlăduța își amintește și de alte avansuri primite, mai ales că a primit și un inel de logodnă.

Pe Instagram, vedeta chiar a povestit despre un fan prea înfocat:

„Hai să vă zic o întâmplare. Am avut odată un fan atât de disperat… Îmi scria zi și noapte și am acceptat să mă întâlnesc cu el în centrul Clujului, să-mi dea un buchet de flori. Din momentul ăla nu m-a mai slăbit, mi-a adus inclusiv inel de logodnă. Da, dacă vă vine să credeți, îl am acasă. L-am găsit într-un colet pe care mi l-a trimis, nu mi l-a dat așa: «Vrei să fii soția mea?» Da, am avut un fan de ăsta, cred că încă îl mai am”.

FOTO: VLĂDUȚA LUPAĂU INSTAGRAM



