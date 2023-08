Vlăduța Lupău, despre conflictele din cuplul cu Adi Rus: "Ne mai certăm și noi (...) Discuții, unele mai aprinse"

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează un cuplu de nouă ani și se iubesc la fel de mult ca la început.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau studenți, iar diferenta de vârstă - ea e mai mare cu trei ani, nu a contat niciodată. Vlăduța chiar gumește pentru VIVA:





„Nu m-a interesat nicio clipă faptul că era mai mic… Asta cu vârsta se ia în calcul când ești mai mic sau când diferența este într-adevăr mare. Eram la facultate amândoi, deci nu mai conta. Iar dacă te uiți acum, toată lumea zice că eu îs mai mică… El e cărunt. L-am încărunțit (râde), se plânge el!”



Despre neînțelegerile inerente în cuplu, Vlăduța a discutat la fel de relaxat pentru aceeași publicație. A mărturisit însă că nu s-a pus niciodată problema unei despărțiri:

"Mulțumim Lui Dumnezeu, nu am avut momente critice și niciodată nu s-a pus această problemă. Într-adevăr, ca în orice familie, ne mai certăm și noi, dar la fel de repede ne împăcăm. Bine, ceartă e mult spus… Discuții, unele mai aprinse, altele mai domoale. Dar întotdeauna se ivesc de la faptul că eu muncesc prea mult, iar Adi vrea să aibă prea multă grijă de mine."

De-a lungul timpului, Adi Rus și Vlăduța și-au spus multe cuvinte frumoase în public, dar s-au și tachinat. De exemplu, la o postare a Vlăduței în care artista apare alături de bunica ei, Adi Rus a avut o replică neașteptată la adresa soției sale. Alături de fotografii cu bunica și cu bebelușul ei, Vlăduța a scris:

"Doamne… ce binecuvântare că ai îngăduit-o pe Moașa Mărie ~ bunica mea și străbunica lui Iair, să își cunoască strănepoții. Nu știu în ce direcție se îndreaptă lumea asta și generația copilului meu… dar sunt bucuroasă că eu am crescut sub educația bunicilor si a părinților mei. Din mâna lor am devenit OM. La 83 de ani … bunica mea a zis că își mai dorește să-l vadă umblând… iar eu i-am zis că îmi doresc să-l vadă mire."



La aceste fotografii, mulți fani ai cântăreței au scris cuvinte frumoase, dar Adi Rus a trimis de pe contul său un comentariu interpretabil. Dacă unii au considerat că glumește și că acesta e modul în care își manifestă simțul umorului, au fost și multe voci care au catalogat cuvintele drept nepotrivite. Adi Rus a scris:

„Dacă ai avea măcar pe jumătate mintea ei"





Vlăduța Lupău a răspuns:





„Mă descurc cu câtă am. ”,



Ulterior, la câteva ore de la primul comentariu, tot Adi Rus a completat:

"Când te intreabă cineva, poți să îți spui părerea, sau poți și acum, dar nu ne interesează."





Deși mulți au fost răutăcioși în comentarii, cei mai mulți au concluzionat că, în realitate, totul a fost o glumă. "Cine a vazut story-ul cu străbunica întelege la ce fac referire, nu mai băgați cuvinte în gură și nu aberați aiurea, folostiti toti neuronii, pupici."

