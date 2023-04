Vlăduța lupău, probleme de sănătate! A apelat la medici din România și din Franța 

Vlăduța Lupău are o carieră înfloritoare, o familie frumoasă, dar, din păcate, se confruntă cu probleme de sănătate care se pare că îi pot afecta și vocea.

Pentru asta, potrivit cancan.ro, a apelat la medici din România și din Franța. În mediul online, citată de presă, aceasta a declarat:

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit.

A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale. Acum a revenit tusea puternic și tușesc tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu."

Artista își dorește operație, dar se pare că hernia este una destul de mică, iar medicii refuză să o opereze pe artistă.

