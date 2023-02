Vlăduța Lupău: "Susțin FAMILIA, IUBIREA și RESPECTUL în piesa nouă!"

Recent, Vlăduța a lansat o nouă piesă, «Falsitate și păcat», piesă care face referire la triourile conjugale.

Vedeta a povestit pe rețelele sociale chiar despre această melodie:

„După cum știți, am lansat piesa «Falsitate și păcat» și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic. Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva. Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu.”

Pe Facebook, pentru a promova melodia, aceasta afirmă:

"Susțin FAMILIA, IUBIREA și RESPECTUL în piesa nouă!"

FOTO: VLĂDUȚĂ LUPĂU INSTAGRAM

