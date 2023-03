Vocea de aur a Greciei, Αlkistis Protopsalti revine la Bucureşti pe 30 martie

Vocea de aur a Greciei, Alkistis Protopsalti, revine la București, la Sala Radio, pe 30 martie. Cu o carieră fulminantă de aproape 5 decenii (28 de albume, toate Discuri de Aur sau de Platină, sute de concerte și colaborări absolut legendare) Alkistis Protopsalti se bucură de recunoaștere internațională. Popularitatea sa a propulsat-o și-n sfera politică: pentru o scurtă perioadă a ocupat funcția de Secretar de Stat în Ministerul Turismului în Grecia. Biletele, cu prețuri începând de la 180 de lei, sunt disponibile pe VIVA.

Muzică. O prezență uriașă a scenei muzicale grecești, cu o carieră care se întinde pe aproape 5 decenii, Alkistis Protopsalti a lansat 28 de albume, toate Discuri de Aur sau Platină, și a colaborat cu unii dintre cei mai importanți artiști și orchestre din lume, nume sonore precum Orchestra Simfonică din Praga, Boston Pops, Goran Bregović, Mario Reyes (Gypsy Kings) sau Tito Puente. Printre piesele cu care și-a cucerit fanii se numără arhicunoscutul cântec popular Venzinadiko, o evocare nostalgică a oamenilor și locurilor din cartierul omonim din Pireu, Ederlezi, versiunea greacă, înregistrată alături de Goran Bregović, a piesei sale cu No Smoking Orchestra de pe coloana sonoră a filmului „Time of the Gypsies” (1988) regizat de Emir Kusturica, sau Ta Laika. Alkistis Protopsalti fascinează cu timbrul puternic, interpretarea expresivă și intensitatea de neegalat a showurilor sale live. Și-a dezvoltat un stil muzical unic, puternic „colorat”, îmbinând elemente ale muzicii tradiționale grecești cu influențe pop-rock actuale, dar a și experimentat multe alte genuri, dovadă coveruri precum Ola Auta Pou Fovamai (Nickelback – How you remind me) sau Pame Havai (Tanya Stephens – It’s a Pity). „Îmi place să încerc lucruri noi, nu-mi place să mă simt prea confortabil cu ceea ce știu și nici nu-mi place să mă repet tot timpul”, recunoaște ea.

Cariera politică. Popularitatea sa a propulsat-o și-n arena politică: pentru o scurtă perioadă de timp, Marea Doamnă a Cântecului Grecesc a servit drept Secretar de Stat în Ministerul Turismului, în timpul cabinetului primei femei Prim-Ministru din istoria țării, Vassiliki Thanou. Cu toate acestea, Alkistis Protopsalti recunoaște că muzica e pasiunea sa adevărată și că politica nu e ceva de luat în calcul pe termen lung „Am muzică în sânge, nu politica. Pentru mine, viața mea, visul meu, sufletul meu este muzica”.

Pe scenele lumii. A cântat la Ceremonia de Închidere a Jocurilor Olimpice din 2004 de la Atena, precum și la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Naționale Special Olympics din același oraș, în 2011. “Să port Flăcăra Olimpică a fost o experiență unică, care m-a mișcat profund. Îmi venea literalmente să zbor!”, spune artista. Și nu s-a limitat la atât: Alkistis Protopsalti a purtat flacăra muzicii grecești în unele dintre cele mai faimoase săli de spectacol din lume, incluzând iconicele Radio City Music Hall și Muzeul Metropolitan din New York, sau spectaculosul Oraș Interzis din Beijing, performanță cu care nu foarte mulți artiști se pot lăuda (printre ei, compozitorul și pianistul grec Yanni, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras).

Vocea Greciei. O promotoare înflăcărată a elenismului, Alkistis Protopsalti crede cu pasiune că muzica greacă poate fascina pe oricine, în ciuda faptului că limba nu e populară pe plan mondial: „Visul meu este să transmit limba și cultura greacă prin cântecele mele, prin muzica marilor noștri compozitori Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis, Stavros Xarchakos, Nikos Antipas, Stephanos Korkolis și mulți alții. Îmi face o mare bucurie să pot răspândi limba greacă în locuri care nu știu să vorbească greacă”. După turnee în Australia, SUA, Marea Britanie, Egipt, Belgia, Germania, Franța, Danemarca, Spania, Israel, Canada, Cuba, Cipru, Țările de Jos, Portugalia, Rusia, Suedia și China, un lucru care i s-a părut uimitor este modul în care elenismul „pătrunde” sufletele. „Este ca un cal troian, dar unul bun. Îi inspiră pe oameni să viziteze Grecia, aprinzându-le interesul pentru limba greacă și Grecia antică.”

Înapoi în România. Alkistis Protopsalti nu se află la prima întâlnire cu publicul din România – a fost întotdeauna apreciată aici, iar concertele sale, precum cel din iulie 2013, în cadrul festivalului "Bucharest International Jazz Competition & Festival" s-au bucurat de un real succes. Anul acesta, turneu său mondial include, în afară de București, destinații precum Londra, Bruxelles, New York, Chicago, Baltimore sau Boston. Pe 30 martie 2023, la Sala Radio, Alkistis Protopsalti, alături de talentații săi colegi de scenă, vor oferi publicului român o modalitate perfectă de a explora muzica și cultura Greciei cu cele mai frumoase melodii din vastul său repertoriu. Biletele, cu prețuri începând de la 180 lei sunt disponibile pe VIVA. Evenimentul este organizat de No Sound.