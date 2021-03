What’s UP, în lacrimi pe Instagram. Ce l-a emoționat pe artist

What’s UP și-a suprins fanii de pe Instagram, filmându-se în timp ce plângea. Motivul a fost un mesaj pe care l-a primit de la Florin Salam.

Florin Salam si What's UP lansat piesa “Primul sărut”, care acum ocupă locul 7 în trending, pe YouTube. Cu această ocazie, Florin Salam i-a trimis un filmuleț lui What’s UP în care îi laudă calitățile vocale.

Profund emoționat că aceste cuvinte vin tocmai de la Florin Salam, un nume greu în industria muzicală din România, What’s Up a început să plângă, în timp ce se filma pe Instagram: “Am primit azi un mesaj de la Florin. Am făcut un clip împreună. Mi-a zis niște vorbe. Mi-a rupt inima. Așa e viata, după muncă și răsplată. Cine nu-l apreciază și nu e cu el, e împotriva mea. N-am mai plâns de fericire de foarte mult timp. Te iubesc, Florine!”, au fost cuvintele artistului

Melodia “Primul sărut” a strâns deja peste 700 de mii de vizionări pe YouTube, la 6 zile de la lansare. Fanii au lăsat numeroase comentarii, colaborarea dintre cei doi artiști fiind considerată o adevărată reușită: “Ma atinge la suflet melodia asta ,felicitari”, „Bravo băieți colaborarea voastră este prea jmechera. Whats Up, hai cu Hiturile ale bune!!!” , Multe povești adevărate de dragoste se regăsesc in această melodie. Mulțumim ❤️❤️ Top !!”, au fost doar câteva dintre reacții.