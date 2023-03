WRITE A SCREENPLAY FOR A COMEDY OR A THRILLER! Se lansează cea de-a 5-a ediție a concursului de scenarii și pitch-uri de film!

WRITE A SCREENPLAY FOR A COMEDY OR A THRILLER! Se lansează cea de-a cincea ediție a concursului de scenarii și pitch-uri de film! Înscrierile sunt deschise până pe 2 aprilie 2023.

American Independent Film Festival (AIFF) anunță lansarea celei de-a cincea ediții a concursului WRITE A SCREENPLAY FOR (WSF)… | SCRIE UN SCENARIU PENTRU… organizat de către Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV.

Aflat la cea de-a șaptea ediție, AIFF va avea loc anul acesta între 21 și 24 aprilie în București.

După ce la primele ediții WSF scenariștii au fost îndemnați să scrie pentru Sebastian Stan, Anamaria Marinca, Vlad Ivanov, Ioana Bugarin sau pentru publicul Generației Z, anul acesta organizatorii îi invită pe scenariști să scrie unul sau mai multe scenarii de comedie sau thriller ce urmează a fi dezvoltate în cadrul unor workshopuri interactive de training cu prestigioși mentori din industria de film și televiziune: Marietta von Hausswolff von Baumgarten – scenarist de film și televiziune, Gabriela Iacob – Head of Scripted Development PRO TV și Cristian Mungiu – regizor și scenarist, inițiatorul American Independent Film Festival și Les Films de Cannes à Bucarest.

De origine suedeză, Marietta von Hausswolff von Baumgarten este scenarist și consultant internațional de scenarii. Activitatea sa include proiecte precum: Sundance Labs, Torino Film Lab, Binger, Biennale College Venice, Feature Expanded, Hezaya (Doha), Toronto IFF, Cinelink Drama Sarajevo, Bridging the Dragon, Talent Campus, Midpoint, Fly Film Lab (Filipine, Coreea), Locarno Open Doors și Myanmar Script Fund. Este membră cu drept de vot a Academiei Europene de Film și membră a Swedish Screen Writers Guild. Filmul ei Call Girl a câștigat Premiul FIPRESCI la Toronto și a călătorit prin festivaluri din întreaga lume. A scris pentru Netflix și pentru alți streameri. Marietta a lucrat la dezvoltarea de scenarii în țări precum China, Mongolia, Nepal și Pakistan și a făcut parte din jurii internaționale din întreaga lume. Multe dintre filmele la care a fost consultantă au câștigat premii în festivaluri prestigioase de film. Este creatoarea programului Write Retreat.

Gabriela Iacob este Head of Scripted Content Development la PRO TV, face parte din comitetul de selecție al Cinema Pendent L‘Alternativa Barcelona și este tutor al noului format Mentoring Projects Alternativa Pro. De-a lungul carierei a fost Head of Development la MediaPro Pictures, Head of TV Development la Multi Media Est și a înființat un storytelling studio la Barcelona. A lucrat atât cu scenariști cunoscuți, cât și începători ca developer, script doctor și trainer, de la dezvoltare seriale TV la mentoring proiecte de ficțiune, documentar și/sau hybrid.

Cristian Mungiu este unul dintre cei mai cunoscuți cineaști români la nivel mondial, filmele sale fiind prezentate și apreciate în cele mai importante festivaluri de film din lume și distribuite ulterior în numeroase teritorii. Are în palmares nenumărate premii, atât ca regizor cât și ca scenarist, dintre cele mai notabile sunt: Palme d’Or la Cannes cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în 2007, Premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 la Cannes, pentru După dealuri sau Premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes cu Bacalaureat, în 2016. Este inițiatorul Les Films de Cannes à Bucarest care ajunge anul acesta la cea de-a 14-a ediție, American Independent Film Festival .7 și a multor proiecte legate de cinema, printre care și concursul Write a Screenplay For…

„WSF a crescut mult de la prima ediție de acum 5 ani, mai cu seamă de când s-a transformat într-un workshop de dezvoltare de scenarii internațional. Write a Screenplay For... oferă posibilitatea cea mai directă, atât pentru scenariști amatori cât și profesioniști, de a-și transforma ideile în scenarii, fiind singurul laborator care are ca finalitate intrarea în producție a proiectelor. Ținta programului este să acompanieze eficient scenariștii în a-și dezvolta ideile și să îi pună în contact direct cu cei care produc efectiv filme sau seriale. Anul acesta la Berlinală ne-am bucurat de premiera seriei Spy/Master, dezvoltată în cadrul WSF și sper să avem ocazia ca această tradiție să continue și în anii următori.“ spune Cristian Mungiu.

Anul acesta WSF este organizat în parteneriat cu PRO TV. „Am început cu ateliere de scenaristică TV pentru scenariști recomandați de case de producție, așa că propunerea de parteneriat cu un concurs cu tradiție ca WSF a venit ca un pas firesc, parte a unei strategii care își propune descoperirea și susținerea povestitorilor locali. E ușor să legi parteneriate atunci când ai scopuri comune: descoperirea de noi talente, a poveștilor locale, dar mai ales importanța acordată mentoringului scriitorilor. Cred că acest interes pentru mentoring, manifestat în multe alte feluri înainte, l-a determinat pe Cristian Mungiu să creeze un format aparte de concurs, cu development one-on-one inclus. De la prima noastră discuție a fost limpede că atât echipa WSF, cât și noi, vedem în acest proiect mai mult decât un concurs, poate mai curând un incubator de scenaristică, așa că am hotărât împreună să dezvoltăm partea de training, pe lângă cea de development one-on-one deja existentă. Suntem încântați de parteneriat și sperăm să dezvoltăm împreună și alte inițiative.“ declară Gabriela Iacob.

Write a Screenplay for… are în vedere două secțiuni: proiecte de mini-serie TV, cu povești structurate pe durata a 6 sau 8 episoade și filme de lungmetraj de ficțiune. Finaliștii concursului vor beneficia de o perioadă de lucru activ, individual și în grup, cu scenariști și consultanții pentru dezvoltarea proiectelor care îi vor ghida să dezvolte un scenariu complet. Faza de dezolvatare a proiectelor va include și sesiuni de training cu Gabriela Iacob, individuale și de grup, pentru scrierea scenariilor de film și TV.

Ulterior PRO TV și Asociația Cinemascop vor alege proiectele câștigătoare și proiectele ce vor fi considerate pentru intrarea în circuitul de producție TV (mini-seriile) sau, respectiv, de producție cinematografică (proiectele de lungmetraj de ficțiune).

Aplicațiile, sub forma unor scurte rezumate ale scenariilor, trebuie trimise la adresa [email protected] până la data de 2 aprilie 2023, ora 23:00 (ora României). Concursul este deschis atât scenariștilor sau scriitorilor profesioniști cât și celor aflați la debut. Nu se percepe taxă de înscriere.

Participanții la concurs nu trebuie să aibă scenariile definitivate până la data aplicației, ci să trimită un logline al poveștii (cel mult 3 propoziții), o descriere a poveștii, un artistic statement, un sinopsis detaliat pentru mini-serie, outline pentru lungmetraj și/sau un pitchdeck) de cel mult 3 pagini, o scenă de conflict cu dialog din scenariu (de cel mult 4 pagini) și un CV profesional.

Asociația Cinemascop și PRO TV vor analiza toate propunerile primite și vor alege lista scurtă de proiecte (12-15) care vor trece în etapa a doua a concursului (între 5 și 10 proiecte) pentru fiecare secțiune. Lista numelor semifinaliștilor va fi publicată pe www.filmedefestival.ro.

Între 10-15 aprilie autorii proiectelor de pe lista scurtă vor participa la sesiuni de interviuri și pitching via Zoom despre proiecte, în urma cărora vor fi aleși cei 6 finaliști ce vor intra în etapa de dezvoltare cu cei trei consultanți de scenariu: Marietta von Hausswolff von Baumgarten, Gabriela Iacob și Cristian Mungiu. Numele finaliștilor vor fi făcute publice în cadrul galei de deschidere AIFF.7 și, ulterior, pe www.filmedefestival.ro.

Aplicațiile vor fi trimise în limba română. Dezvoltarea proiectelor finaliste va fi în limbile română și engleză. Traducerea va fi asigurată pentru cei care au nevoie.

Scrierea efectivă a scenariilor este prevăzut să aibă loc până la data de 1 octombrie 2023, iar pe parcursul acestei perioade finaliștii vor avea întâlniri de grup, dar și individuale, cu cei trei consultanți. Scenariile vor fi redactate în limba română.

La capătul acestui proces vor fi alese proiectele câștigătoare a căror dezvoltare va fi sprijinită în continuare, PRO TV va alege proiectul de mini-serie TV, iar Asociația Cinemascop pe cel de lungmetraj.

Peste 700 de proiecte au fost analizate în edițiile anterioare ale Write a Screenplay For…, printre proiectele câștigătoare aflându-se și scenariul mini-seriei HBO Europe, Spy/Master ce a fost prezentată anul acesta în cadrul Berlinale Series, de altfel primul proiect românesc arătat în această secțiune.

Inițiat în 2017, American Independent Film Festival este un festival de film, cultură și lifestyle care își propune să porneasca de la popularitatea cinematografului narativ american si a valorilor promovate de acesta pentru a îndeplini obiective culturale, educative, umanitare si formative în rândurile unui public român în educația căruia aceste valori au un loc semnificativ.

American Independent Film Festival introduce cele mai noi, creative și originale filme americane de cinema ale momentului publicului din România și organizează workshopuri, întâlniri, dezbateri, masterclassuri cu cineaști de renume mondial.

Printre oaspeții edițiilor trecute s-au numărat: Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, John C. Reilly, Milena Canonero, Kent Jones, Roberto Minervini, Kitty Green, Sebastian Strasser, Dennis Lim, Maya Hawke, Sebastian Stan și Steven Spielberg.

Regulamentul concursului, adresa de contact și alte detalii pe: http://filmedefestival.ro/wsf/regulament-de-concurs.