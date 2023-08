Xonia a spus ce nu suportă într-o relație. Cum trebuie să fie un bărbat adevărat în opinia ei

Xonia a început să fie foarte activă pe rețelele sociale, înregistrând mai multe filmulețe în care vorbește despre relațile de dragoste. Cântăreața le-a mărturisit fanilor că în prezent este singură, dar și-ar dori un iubit.

La 34 de ani, Xonia își dorește o relație stabilă și un bărbat pe care să se poată baza în orice situație. Cântăreața a avut înainte un iubit milionar, dar relația lor nu s-a finalizat cu o căsătorie.

„Îmi doresc foarte mult să mă liniștesc, să stau și eu într-un loc. Îmi doresc familie copil, dar momentan nu e să fie! Eu am fost la L.A. dar nu pentru dragoste. Am făcut niște proiecte împreună cu Michael, am deschis o divizie sub umbrela lui. Nu mă grăbesc cu căsătoria pentru că eu sunt o fată tradițională. Uneori nu pare. Mi-am dorit întotdeauna familie, copil. Pentru cei care știu cum am fost crescută, se știe că eu am niște valori, dar nu mă grăbesc să fac acest lucru până nu găsesc persoana potrivită”, a declarat ea, potrivit click.ro.

View this post on Instagram A post shared by Xonia (@xonia) „Vi se pare normal ca rolurile în societate s-au schimbat? Adică bărbatul nu-și mai caută femeie, ci așteaptă să fie căutat. Nu știu. Pentru mine, un bărbat adevărat arată bărbăția atunci când mă caută și mă dorește. Nu, nu stă să aștepte eu să-l caut pe el. Mă sună, îmi trimite mesaje, face intenționat să ne vedem. Nu știu. Mergem la un film, ieșim la o masă. Nu-i e teamă sau frică să fie refuzat . Și dacă e refuzat, aia e, dar fii bărbat!" Recent, Xonia a publicat un video pe contul de socializare în care se întreabă:

„Încă sunt singură. Aș vrea să fiu cuceriă, aș vrea să fie un gentleman. Un bărbat stabil. Dacă mă place, să mă sune, să-mi scrie, să mă caute. Mi-ar plăcea să fie un barbat care are grija de el, să fie sănătos. Pentru mine conteaza ce are în suflet, ce gândește. Nu am o anumită tipologie preferată. " Într-o emisiune TV, Xonia a spus ce calități o atrag la un bărbat:

