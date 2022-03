Yael Shelbia, desemnată “femeia cu cel mai frumos chip din lume”, pe coperta Forbes Israel 30 Under 30

În 2020, Yael Shelbia a uimit lumea cu frumusețea ei. Tânăra din Israel avea doar 19 ani când a fost desemnată “femeia cu cel mai frumos chip din lume” . Distincția i-a fost acordată de TC Candler, organizație care publică anual acest top.

Șatena cu ochi mari și albaștri, buze cărnoase și trup de zeiță are peste 1,4 milioane de fani pe contul de Instagram. Yael a terminat stagiul militar obligatoriu în Israel, însă își dorește o carieră în cinematografie.

La 20 ani, Yael a reușit performanța să apară pe coperta Forbes Israel 30 under 30. Tânăra a reușit să strângă o avere considerabilă la o vârstă fragedă.



Yael are agenda plină de contracte și este unul dintre cele mai bine cotate modele. Averea ei ar fi estimată la aproximativ 10 milioane de dolari. Yael a apărut în campanii pentru Renuar, Adidas, Zer For You, Spring, Zer For You, KM sau linia de cosmetice a lui Kim Kardashian.

Tânăra nu visa să fie model, însă acum e îndrăgostită de această profesie. “Îmi permite să călătoresc prin lume, să cunosc oameni noi, să mă dezvolt și să mă susțin prin munca mea”, spune ea.

Shelbia cochetează și cu actoria. Ea joacă în cel de-al treilea sezon al serialului israelian Palmach. Tânăra din Israel trăiește o poveste de dragoste cu Brandon Korff, un miliardar cu 16 ani mai mare decât ea.

