Yoyo este influencerița care... Vorbește Lumea La Măruță!

Vorbește Lumea și La Măruță s-au întors din vacanță cu noi sezoane pline de distracție și invitați speciali. Zilnic, telespectatorii au parte de multe surprize, momente senzaționale și informații utile. Voia bună este completată de Yoyo, tânăra care s-a alăturat recent echipei PRO TV.

Cunoscuta creatoare de conținut le arată oamenilor prezenți pe rețelele de socializare ce se întâmplă, de fapt, pe platourile de filmare, dar și în spatele camerelor pe durata celor două emisiuni.

Recent întoarsă din Pennsylvania, S.U.A., unde a absolvit Facultatea de Comunicare și Filosofie în cadrul Universității Villanova, Yoyo se bucură de oportunitatea de a activa în mediul online prin intermediul unei televiziuni: „Ador, ador această experiență. Am doar câteva zile în echipa PRO TV și deja pot spune că mă simt ca într-o familie. Am găsit un mediu cald, primitor, cu multe emoții, diversitate prin invitați și agitație prin prisma emisiunilor transmise live. Știu că am ce învăța și sunt recunoscătoare pentru această șansă”, spune aceasta.

Pe numele real Ioana Taisia, Yoyo are o comunitate fidelă pe platformele sociale Instagram și TikTok, unde zilnic abordează subiecte de interes, precum modă, frumusețe, călătorii, educație și, mai nou, televiziune.

