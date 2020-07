Zac Efron a ajuns de nerecunoscut. Celebrul actor s-a izolat în Australia din cauza crizei cauzată de COVID-19

Zac Efron a ieșit din lumina reflectoarelor de când a început criza cauzată de noul coronavirus.

Actorul de 32 de ani s-a mutat pentru o perioadă în Australia, în zona Byron Bay, acolo unde s-a retras și familia Hemsworth de câteva luni.

Fosta vedetă Disney nu a fost foarte activă nici pe rețelele de socializare și nici nu a oferit prea multe informații despre locația în care se află. După mai bine de o lună, actorul a postat pe Instagram o imagine, iar la locație a scris ”undeva în lume”.

În presa din străinătate au apărut informații că producătorii versiunii din Australia a show-ului I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! încearcă să îl convingă pe Zac Efron să participe anul viitor la emisiune.

Channel 10 i-ar fi oferit starului american 1,5 milioane de dolari pentru a participa la următorul sezon, filmările acestuia fiind programate pentru anul viitor, în Australia.

Vezi și: Home workout - episodul 9: Exerciții pentru mușchii pectorali și mușchii abdominali cu accesorii de fitness