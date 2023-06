Zanni a spus de ce nu mai colaborează cu Alex Velea! Ce s-a întâmplat între cei doi artiști

Alex Velea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Acesta nu doar că are o carieră înfloritoare și o familie absolut superbă, ci se bucură și de simpatia grupului GOLDEN BOY Society, pe care l-a înființat în urmă cu câțiva ani pentru a-i ajuta pe trapperii la început de drum.

Zannidache este, în acest moment, unul dintre cei mai apreciați oameni din showbizul românesc, însă în trecut era un simplu copil crescut la orfelinat care visa la o carieră de succes. În urmă cu câțiva ani, el i-a trimis lui Alex Velea un mesaj pe Instagram în care îi cerea o șansă la o sesiune de înregistrări în studio. Impresionat atât de povestea lui Zanni, cât și de aspectul lui fizic, artistul i-a răspuns și de atunci au construit împreună o carieră de succes în industria muzicală românească.

Alex Velea a fost susținătorul cel mai mare al lui Zanni, atât în muzică, cât și în proiectele TV în care a fost implicat tânărul. Cu toate acestea, recent s-a aflat că ei nu mai colaborează și nici nu prea mai vorbesc. Într-un interviu oferit pentru CANCAN, câștigătorul Survivor România a dezvăluit motivul pentru care a încheiat prietenia cu mentorul său.

Se pare că iubitul Antoniei i-a cerut lui Zannidache să semneze un contract de colaborare, iar de aici au pornit adevărate discuții contradictorii:

„Asta e o chestie contractuală, nu e un secret că sunt comisioane peste tot, dar asta e confidențial. Asta m-a deranjat, cumva. Că eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici „Contractul!'. Păi e ori asta, ori asta. Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (n.r. – nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu, dar cumva am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată.', a declarat Zanni pentru CanCan.

Zanni a mai menționat faptul că nu a existat o ceartă propriu-zisă, ci mai multe discuții care au produs ruptura. Cu toate acestea, ei încă se salută atunci când se întâlnesc la diverse evenimente.

„Nu mai vorbesc cu Alex de ceva timp, nu mai colaborăm, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă, dar în continuare suntem bine, am lăsat loc de bună ziua și eu, și el, am avut o relație destul de bună, cu certuri, ca toată lumea, dar nimic grav, și nu mai colaborăm doar pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu pentru că nu ne-am înțeles la ceva.', a mai declarat Zanni despre Alex Velea.

