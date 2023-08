Zanni intervine în scandalul de la Untold! Ce spune artistul despre Gheboasă: „Nu sunt de acord”

Câștigătorul Survivor nu a rămas indiferent și a intervenit în scandalul momentului, izbucnit recent în urma prestației lui Gheboasă de la Untold.

Trapperul Gheboasă continuă să fie cel mai controversat artist din România la ora actuală. Tânărul de 21 de ani a cântat pe scena festivalului Untold din Cluj-Napoca, acolo unde a încurajat mii de tineri, mulți minori, să fredoneze versurile pieselor lui care cuprind, printre altele, multe cuvinte obscene.

În urma prestației sale, jandarmii din Cluj-Napoca s-au autosesizat, iar cântărețul a fost amendat cu suma de 1.000 de lei pentru „proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora”.

Scandalul în care Gheboasă este protagonist a fost comentat pe larg de mai multe personalități de la noi din țară, printre acestea numărându-se și Edmond Hubert Zannidache, cunoscut de publicul larg sub numele de Zanni.

Artistul în vârstă de 25 de ani susține că nu sunt vinovați cei care cântă astfel de piese și nici adolescenții care ascultă, ci părinții acestora.

„Nu poți da vina pe cei care cântă așa ceva și nici pe tineri de 15 ani care o ascultă. După părerea mea, nu copiii de 15 ani sunt principalii vinovați pentru situația asta! În niciun caz! Părinții lor, ei sunt de vină! Ce căutau copiii aceia de 14 – 15 ani la concerte, fără, cel mai probabil, știința părinților? Ce făceau părinții în timpul ăla? (...). Ce fac adulții pentru ca puștii lor să nu aibă parte numai de asemenea lucruri ca distracție?! (...)

Eu, unul, nu sunt de acord, cu muzica de acest tip. Și spun asta fără a fi ipocrit! A fost o vreme în care am cântat și eu așa ceva. Am făcut-o fiindcă era la modă, dar și fiindcă se câștigă bani din așa ceva! În plus, mă aflam într-un studio în care se promova asta. Nu sunt crescut în Biserică, știu că lecția vieții nu e deloc ușoară, dar ar trebui să fim mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru!”, a spus Zanni pentru Cancan.ro.

Sursă foto: Arhivă

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Zannidache