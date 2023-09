„Dacă era la noi la școală, nu trecea anul!” Aguilera a concurat la Cerbul de Aur și a plecat acasă învinsă

Clipul video cu o Christina Aguilera adolescentă pe scena Cerbului de Aur, în 1997, face furori de câteva zile pe tiktok. Puțini își amintesc că celebra americancă a fost la noi în țara, însă, cu siguranță, noua generație de tiktok-eri habar nu a avut de acest lucru. Informația a reieșit la suprafață după prezența Narcisei Suciu în emisiunea lui Denise Rifai. Narcisa a fost cea care a câștigat atunci marele trofeu, cu o interpretare a capella.

„Noi, cele trei românce, eu, Laura Stoica și Mălina Olinescu am trimis-o pe Aguilera acasă fără nimic”, ar fi spus atunci, după concurs, Narcisa Suciu. Însă, după ce tiktok-erii au văzut prestația Christinei, cred că i s-a făcut o nedreptate.

„La Cerbul de Aur, și alte concursuri se face blat, nu câștiga cine merită, ci cine dorește juriul”.

„Aranjament românesc pe față. Or fi fost voci bune, și sunt, cele 3, dar Aguilera e divină”, au comentat internauții.

“A pierdut Aguillera. Blat ca în toate domeniile de activitate din Ro. De aceea suntem unde suntem”, mai comentează un tiktok-er.

Sursa:" TVR/tiktok

Și Narcisa Suciu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Christinei Aguilera. Aceasta a recunoscut că s-a speriat când a auzit-o la repetiții și a schimbat imediat strategia. Antrenorul ei, Marius Teicu, a încurajat-o spunandu-i că Aguilera nu e de nivelul ei.

„Nu cred că sunt mai bună sau am vocea mai bună ca a ei, tocmai de aia m-am speriat la repetiții pentru că avea o voce fantastică. Eram cu profesorul meu, Marius Teicu când o ascultam, și i-am zis că nu are rost să fac ce îmi propusesem să fac, să cânt cu orchestră. Saracu’ mi-a zis „Dacă fata asta era la noi la școală, nu trecea anul! Ești mult mai bună ca ea”. Mie mi s-a părut că a fost foarte bună, astfel nu m-aș fi hotărât să cânt a capella. Nu era chiar total necunoscută. Poate că am cântat mai bine că ea cele trei minute de atunci. Și ea era foarte tânără”, a spus Narcisa Suciu.

Sursa foto: Profimedia, Getty Images