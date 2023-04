Zeci de designeri, 50 de show-uri de modă, cel mai spectaculos catwalk din țară la Romanian Fashion Week

Organizatorii Romanian Fashion Week anunță o parte dintre surprizele ediției din acest an, care va fi găzduită de Grădinile Palas din Iași, în perioada 26 – 28 mai. Festivalul de modă va aduce în capitala Moldovei creațiile unui număr record de designeri consacrați și emergenți.

În cadrul celor 50 de show-uri, publicul va putea admira, în premieră, colecția Facultății de Design a Universității Tehnice a Moldovei, din Chișinău. Echipele de beauty conduse de Alexandru Abagiu, pentru Lancôme, și Sorin Stratulat, pentru Philips, parteneri ai Romanian Fashion Week, vor întregi show-urile de modă de pe cel mai spectaculos catwalk din țară.

Evenimentul va cuprinde și două expoziții inedite, cu invitați de excepție de peste hotare, care vor veni la Iași. Unul dintre invitați este celebra Becky Earley, ale cărei creații vestimentare au fost purtate de vedete precum Björk și Damien Hirst.

Romanian Fashion Week, organizat în cadrul secțiunii Design a Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care va avea loc în perioada 19 – 28 mai, are două componente: Romanian Designers și Innovative Future Platform.

Romanian Designers este componenta dedicată designerilor care și-au transformat pasiunea într-un brand de succes. „Fie că vorbim despre pret-a-porter, lenjerie sau active wear, toate colecțiile din Romanian Fashion Week au în comun creativitatea”, arată Ovidiu Buta, curatorul secțiunii.

Designerii ale căror colecții vor fi prezentate în cadrul Romanian Designers sunt: Smaranda Almășan, AXENTE, Borbala, Lucian Broscățean, Chic Utility, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Atelier Hamza, Andra Handaric, Jolidon, Cristina Lazăr, Laura Lazăr, Murmur, Antonia Nae, Lucian Rusu, Irina Schrotter, Andreea Tinicu.

IF Platform, cea de-a doua componentă a Romanian Fashion Week, va prezenta colecțiile incluse în selecțiile curatoriale, cele ale câștigătorilor Call for Projects, precum și ale echipelor de designeri ale Departamentelor de modă-design vestimentar din cadrul universităților participante. Coordonatorul IF Platform este Lucian Broscățean, iar consultantul creativ este Ioana Ciolacu.

Designerii din selecția curatorială a IF Platform sunt: Alexandra Șipa, Atelier Resolved, CYCLEDERROR, LENCA, Peculiar Spirit, Raluc, SCAPADONA, Șura Șușara, THE CABIN, UAD Fashion Research: Anca-Luiza Zaharia și Kiss Gyöngyver, Wanderer.

În cadrul IF Platform vor mai fi prezentate colecțiile de grup ale Departamentelor de Modă din cadrul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Universității Naționale de Arte București, Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași și Universității de Vest din Timișoara.

„Premiera din acest an este prezența Facultății de Design din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, din Chișinău. Inovație, upcycling, de(re)construcție, diferite morfologii vestimentare, referințe culturale din istoria costumului și din istoria modei, toate aceste elemente se vor regăsi în colecțiile de grup ale universităților invitate”, explică Lucian Broscățean.

Câștigătorii Call for Projects ale căror colecții sunt incluse în prezentările IF Platform sunt: Alesia Cîdă, Anastasia Miu, Andra Bucșev, Benea Bogdan, Common Parts by Ana Dinuță, Mădălina Buzaș, Maria Țepeș-Greuruș, OVERLAP by Iulia Vlejoangă, Post Scriptum by Alina Luncașu, RAM by Ramona Bizbac, Remus Andrei Moldovan, Renata Mihaly, Robert Moraru, SCARS by Mara Popa, UBIC by Flaviana Isachi și David Dumitrescu.

WONDERLANDS, expoziția care îți va dezvălui universul creativ al designerilor

Romanian Fashion Week va prezenta și expoziția centrală WONDERLANDS, găzduită de Palatul Culturii, pe toată perioada RCW. Ce importanță are să vorbim despre spațiul de creațile al designerului și, în general, care este relația între locul fizic în care creează un artist și opera sa? Este întrebarea la care publicul va găsi răspunsul la WONDERLANDS.

„Am creat WONDERLANDS din dorința de a aduce în fața publicului, în premieră, un spațiu extrem de intim, rar dezvăluit altora. Ne-am apropiat, astfel, de universurile creative a șase designeri - Lucian Broscățean, Ioana Ciolacu, Alexandru Florea, Octavia Chiru, Lucian Alexandru Arsene, Andreea Bădală -, pe care le-am reinterpretat, împreună cu arhitecta Elena Viziteu Ionescu, și le-am grupat într-o instalație surprinzătoare”, arată curatorul Ovidiu Buta.

From waste to experimental couture, mini-galeria sustenabilității

Secțiunea Design va găzdui, pe toată perioada RCW, și From waste to experimental couture, o mini-galerie de accesorii, piese vestimentare si ceramică, realizate din materiale plant based și sustenabile. „Pentru a avea un impact real asupra planetei noastre, trebuie să înțelegem că nu toate resturile sunt deșeuri și că acestea pot fi folosite pentru a (re)crea ceva inovator și frumos, totodată”, arată curatoarea Caterina Pruteanu.

Piesele care vor fi expuse la Palatul Culturii sunt create de artiști români, precum: Zakali, Ițe Urbane, DEBANDADA, Atelier Magrit, Haru.linen, MUSE UM CONCEPT, Mihaela Vișovan, Ars_Ana, REDU. Lor li se vor alătura artiști internaționali, între care: Rebecca Earley, Ambre Touche, Bérénice Courtin, Osier Studio, Recycline, Surzhana Radnaeva, OK KINO și Studio NAAM.

Unul dintre cei mai importanți artiști prezenți în expoziție, Becky Earley, este cercetător în domeniul designului circular și coordonator al echipelor de cercetare de la University of the Arts London. Becky, care va fi prezentă la Iași în perioada 24-28 mai, a realizat proiecte speciale pentru: ONU, Bottega Veneta, H&M, Filippa K, Puma, Sloggi etc. Printre cei care i-au purtat piesele vestimentare se numără vedete precum Björk, Damien Hirst și Leon Paul.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC). Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti. Partenerii FEPIC în organizarea RCW sunt: Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

