„Everything Everywhere All at Once” a fost desemnat cel mai bun film la Gala Premiilor Oscar 2023

Cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar, a avut loc duminică, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood, gazdă fiind Jimmy Kimmel. Statueta aurie pentru cel mai bun film a revenit filmului „Everything Everywhere All at Once”, care poate fi vizionat în exclusivitate pe VOYO

Filmul care ca câștigat tot în acest sezon, „Everything Everywhere All at Once”, în regia lui Dan Kwan și Daniel Scheinert, a condus detașat cursa pentru mult râvnitul premiu Oscar, cu 11 nominalizări.

„Everything Everywhere All at Once”, care poate fi vizionat exclusiv pe VOYO, a dominat premiile Oscar 2023, cu ȘAPTE statuete aurii câștigate:

Cel mai bun actor în rol secundar (KE HUY QUAN)

Cea mai bună actriță în rol secundar (Jamie Lee Curtis)

Cel mai bun montaj (Paul Rogers)

Cel mai bun scenariu original (Daniel Kwan & Daniel Scheinert)

Cel mai bun regizor (Daniel Kwan și Daniel Scheinert)

Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh)

Cel mai bun film al anului

Pelicula în care Michelle Yeoh joacă rolul principal a fost nominalizat la categoriile de top, inclusiv la cel mai bun film, cel mai bun regizor (Dan Kwan și Daniel Scheinert), cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), cea mai bună actriță în rol secundar (Jamie Lee Curtis) și cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan).

„Everything Everywhere All at Once” spune povestea unei imigrante de origine chineză, care pornește într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

„Everything Everywhere All at Once” a încasat peste 100 de milioane de dolari la nivel mondial față de bugetul său modest de 14,3 milioane de dolari. Publicul din întreaga lume a rezonat cu povestea prezentată într-un mod cu totul special: amestec între imagini fantastice, arte marțiale, umor, dramă de familie și comentarii ironice despre era informațiilor. Michelle Yeoh a atins o performanță remarcabilă în rolul unei proprietare de spălătorie, care duce o luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață.



Cristian Tudor Popescu: ”Este o uriașă frenezie kitsch, acest film, din primul până în ultimul moment. Se iau clișee din filmele cu super-eroi, din toate, din Matrix, de pildă. Numai că aici agentul Smith este o bătrânică violentă. Din “Kill Bill” avem personajul puștoaicei asasine. Din toate filmele cu arte marțiale asiatice, de la Bruce Lee încoace, se iau scene de acolo, sunt refăcute, remixate, reciclate și ne sunt servite.

Alternanța asta este una dintre modalitățile prin care autorii încearcă să controleze kitsch-ul. Ei sunt conștienți de ce fac acolo, de această grămadă uriașă de clișee. Și atunci, folosesc diverse mijloace pentru a face cu ochiul spectatorului, pentru a spune, în orice moment, "hai să nu fim serioși, hai nu o lua chiar așa în tragic", cu toate că sunt secvențe atroce, cu sânge, cu violență, cu despicări, și așa mai departe”.

Filmele nominalizate la Oscar 2023

La categoria cel mai bun film, “Everything Everywhere All at Once” a concurat cu "All Quiet on the Western Front"; "Avatar: The Way of Water"; "The Banshees of Inisherin"; "Elvis"; "Everything Everywhere All at Once"; "The Fabelmans"; "Tár"; "Top Gun: Maverick"; "Triangle of Sadness" și "Women Talking."

"All Quiet on the Western Front" este singurul film în altă limbă decât engleza care a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film în acest an. Acesta este al cincilea an consecutiv în care un film care nu este de limbă engleză este nominalizat la categoria Cel mai bun film, dar este primul film în care se vorbește aproape în întregime în limba germană.

Filmul lui Edward Berger despre Primul Război Mondial este al optulea film de altă limbă decât engleza care a fost nominalizat atât la categoria "lungmetraj internațional", cât și la categoria "Cel mai bun film". "Parazitul" este singurul film de limbă non-engleză care a câștigat până acum premiul pentru Cel mai bun film.

Cu cea de-a 12-a nominalizare pentru "The Fabelmans", Steven Spielberg l-a egalat pe William Wyler că regizor cu cele mai multe filme nominalizate pentru cel mai bun film.

Cu toate că este cea mai importantă categorie la Oscar, potrivit unui survey la care au participat 17.400 de americani, Premiile Academiei Americane de Film nu influențează într-o măsură foarte mare preferințele americanilor când vine vorba de filmele la care aleg să se uite. În proporție de peste 2 la 1, americanii nu sunt interesați dacă un film câștigă premiul Oscar pentru cel mai bun film atunci când decid dacă îl vor vedea sau nu.