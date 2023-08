„Gura și nasul îi erau vinete”. Ultimele clipe de viață ale Alexandrei, înainte de a deceda pe patul de spital

Alexandra Ivanov, soție, mamă a trei copii și a celui de-al patrulea, aflat în burtică, a murit în chinuri, pe un pat de spital, din Botoșani. La doar 25 de ani, aceasta s-a stins din viață, iar familia și cei revoltați în urma celor întâmplate arată cu degetul către sistemul medical din România.

Alexandra a avut parte de o moarte cumplită, fără să primească ajutor din partea persoanelor competente și sub privirile pline de milă ale celor care nu puteu să o salveze. Zeci de oameni au ieșit în stradă pentru aceasta, cerând să i se facă dreptate.

Ultimele clipe de viață ale tinerei de 25 de ani au fost povestite pentru un post TV chiar de către colega de salon a acesteia. Conform spuselor pacientei, chinurile prin care Alexandra a trecut au fost greu de suportat, iar faptul că era pe moarte începuse să se vadă și pe corpul ei.

Cu toate că, în cele din urmă, au venit, în salon, câteva asistente, niciun medic nu le-a însoțit, iar starea Alexandrei se agrava de la o oră la alta.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață, a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete.

Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp, i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a povestit colega de salon a Alexandrei.

Alexandra a murit pe data de 18 august, la Spitalul Județean din Botoșani, după ce a fost internată în urma opririi din evoluție a sarcinii. Timp de șapte ore după ce i s-au făcut ultimele analize, singurul lucru pe care Alexandra a mai putut să îl facă a fost să strige „nu am aer”, în timp ce a așteptat, în zadar, să fie operată și salvată.

