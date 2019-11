Zi de naștere ca la Hollywood. Kim Kardashian a sărbătorit împreună cu surorile ei într-o locație luxoasă

Kim Kardashian a împlinit 39 de ani și a ales să-și serbeze ziua alături de surorile și de prietenii ei apropiați.

A lăsat-o pe Kylie să fie make-up artistul ei pentru marele eveniment și a împărtășit momentele cu fanii ei pe contul de Instagram.

Petrecerea a avut loc chiar în reședința de lux a mamei sale, Kris Jenner.



VEZI MAI JOS GALERIA FOTO

Casa a fost decorată cu aranjamente de culoarea piersicii, având șervețele personalizate iar în centrul mesei se afla mesajul "Happy Kim Day" format din litere aurii.



În videoclipul pe care l-a postat Kim pe Instagram, Kylie o machiază cu produsele proprii care sut dorite de toate domnișoarele din întreaga lume.

Surorile Kardashians au devenit cunoscute datorită reality show-ului "Keeping up with the Kardashians" care le-a făcut miliardare.



Cel mai de succes episod din "Keeping Up With The Kardashians" a fost cel în care nunta lui Khloe Kardashian cu Lamar Odom a obținut suma de 3,2 milioane de dolari.

Kim Kardashian are un succes uluitor pe social media, strângând într-o singură zi 3,7 milioane de aprecieri. O imagine îi poate aduce în contul bancar fabuloasa sumă de 500.000 de euro pentru o reclamă.



Sursa Foto: Instagram; Getty Images

Vezi si Kim Kardashian anunță de ce Kanye West nu a mai scos un album