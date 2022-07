„Soţii Beckham ai Italiei“, Ilary Blassi și Francesco Totti, divorțează. Ce avere au de împărțit?

După 17 ani de căsnicie, cuplul de aur din showbizul italian își spune „Adio!“.

Frumoși, cu cariere de succes și foarte bogați, vedeta de televiziune Ilary Blasi (41) și fostul fotbalist de la AS Roma Francesco Totti (45) au ținut ani de zile titlurile ziarelor din Peninsulă, care îi caracterizau drept „soții Beckham ai Italiei“. Și, deși au mai existau și certuri între ei, nimeni nu se aștepta ca cei doi să pună punct mariajului lor, după 17 ani.

Părinții a trei copii, Cristian (16), Chanel (15) și Isabel (6), Ilary Blasi și Francesco Totti păreau să trăiască o viață lipsită de griji și în deplină armonie, dacă e să ne luăm după nenumăratele tablouri de familie prezentate pe conturile de socializare ale ambilor parteneri.

Dar iată că nici mariajul lor nu a fost lipsit de cutremure și, după ce Francesco Totti a fost văzut, la începutul anului, flirtând cu Noemi Bocchi, în vârstă de 34 de ani, inevitabilul s-a produs.

Ilary Blasi n-a suportat să rămână lângă el după o astfel de trădare și i-a cerut divorțul, tot ea fiind cea care a confirmat și despărțirea, îndelung prezisă în tabloidele din Italia. „După 20 de ani împreună și 3 copii superbi, căsnicia mea cu Francesco s-a terminat. Procesul de separare va rămâne privat și nu voi mai face alte declarații. Vă invit să evitați toate speculațiile“.





La rândul său, Francesco Totti a comentat că „Am încercat să depășim criza, dar am înțeles că alegerea de a ne despărți era inevitabilă, deși dureroasă. Tot ce am spus și am făcut lunile acestea a fost pentru a proteja copiii, care vor fi întotdeauna prioritatea mea absolută. Voi continua să rămân alături de Ilary pentru a-i crește, îi port un respect deosebit soției mele“.

În afară de custodia celor trei copii, cei doi trebuie să împartă și o avere estimate la peste 100 de milioane de euro, constând în apartamente, restaurante, magazine, dar și un centru sportive.

Totuși, Totti ia în considerare și păstrarea relațiilor de business, de vreme ce fosta lui soție se ocupa și de administrarea afacerilor imobiliare, dar și de drepturile de imagine ale sale.

