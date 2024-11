Margareta Pâslaru, la Întrebarea Mesei Rotunde: ”Alte fete din generația mea erau cu umerii goi, decoltate, cu picior... Pe mine nu mă lăsau. Știți de ce?”

Citeste mai mult despre: Marius Manole

Sâmbătă, 9 noiembrie, într-o ediție specială a emisiunii Întrebarea Mesei Rotunde, Marius Manole o are drept invitată pe Margareta Pâslaru. Cum a fost remarcată pe vremea când încă era elevă, de ce nu a vrut să se angajeze niciodată la teatru sau ce sfaturi și-ar da dacă s-ar întâlni cu versiunea ei mai tânără, aflați doar pe ACASĂ, sâmbătă, de la 9 dimineața.

Margareta Pâslaru a debutat ca artistă pe vremea când încă era la școală. ”Eram elevă. Compozitorul îți dădea telefon și spunea: uite, am o piesă pentru tine, am scris-o, vino la mine să repetăm la pian. George Grigoriu, în 1959, m-a ascultat la Grivița roșie și mi-a zis: fetițo, cred că o să-ți scriu ceva. Și am crezut că glumește. Eu chiulisem de la școală, eram cu ghiozdanul în spate. Ei, și mi-a scris Chemarea mării, care a devenit primul meu șlagăr românesc extraordinar. La vremea aceea, s-au vândut 26.000 de discuri”.

Margareta Pâslaru își amintește, amuzantă, că nimeni nu credea cât de tânără este atunci când o ascultau. ”Au fost compozitori extraordinari care m-au abordat. Toți, când m-auzeau la telefon, credeau că sunt o vampă. Și când a deschis ușa domnul Grigoriu - era în capot de casă, elegant... când m-a văzut, mi-a închis ușa în față, a crezut că am greșit adresa. Foarte dezamăgit că nu eram o vampă”.

De altfel, imaginea de elevă ingenuă a urmărit-o în carieră.”Alte fete din generația meau veneau la probe și erau cu umerii goi, decoltate, cu picior... Pe mine nu mă lăsau. Știți de ce? Pentru că erau obișnuiți cu mine ca elevă. Dar eleva crescuse. Și a dat Dumnezeu ”Tunelul” - în regia lui Francisc Munteanu. Mie mi-a plăcut rolul acela. De ce? În fiecare cadru, era altceva. Și mi-a dat rolul acela uluitor: vampă decoltată. Totul natural. Că lumea zice acum: ia, uite, dragă, aveați silicoane pe vremea aia? Nu! Nu aveam”.

De o frumusețe nemuritoare și cu o energie incredibilă, Margareta Pâslaru dezvăluie cum obișnuia să-și mențină forma fizică, în trecut: ”În tinerețe, urcam cinci etaje și coboram și mă înfășam în niște pungi de plastic, ca să transpir local. Și dansam. Asta a fost pentru mine extraordinar”.

Aflați, doar sâmbătă, de la 9.00 dimineața, pe ACASĂ, ce sfat le dă Margareta Pâslaru tinerilor artiști care urcă pe scenă în fața publicului. ”Nu vă furați singuri căciula!”.

Artista și-a imaginat și ce i-ar spune versiunii ei de la 20 de ani, dacă s-ar putea întoarce în timp. ”Nu cred că i-aș da sfaturi, pentru că e temperamentală și nu ascultă. Nici acasă nu ascultam. Bunica mea zicea: măi, dragă, e atât de voluntară că nu face decât ce vrea ea! Mai târziu, am devenit ușor rebelă. Era prea mult NU. Și când spui cuiva: aia nu se poate, aia nu face, pe unii poate îi demoralizează. La mine, intuiția lucrează. Asta m-a ajutat: că am lucrat cu mari regizori, mari actori”.

​

Cariera Margaretei Pâslaru este marcată de acte de caritate extraordinare. ”Totul am făcut prin muzică”. Oamenii nu au uitat că s-a numărat printre artiștii care au ajutat victimele din incediul de la Colectiv. ”Am făcut o lansare la Colectiv și chiar așa a fost. Nu am putut să răspund nimănui, nici presei, nici... M-am blocat pur și simplu”.

Ce crede Margareta Pâslaru despre alte două artiste născute pe 9 iulie - Angela Similea și Mirabela Dauer - cum a ajuns să renunțe la facultatea de Drept, cum a ajuns ”Lasă-mi, toamnă, pomii verzi” un mare șlagăr și ce crede despre un mare concert în care să performeze, aflați sâmbătă, de la 9.00 dimineața, pe ACASĂ, în cadrul emisiunii ”Întrebarea Mesei Rotunde”.