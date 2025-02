Cornel Ilie, la Întrebarea Mesei Rotunde: ”Mie nu-mi place muzica la petreceri. Nimeni nu se mai bucură de liniște”

Citeste mai mult despre: cornel ilie

Aflați, așadar, în noua ediție "Întrebarea Mesei Rotunde", cu începere de la 9.00 dimineața, de ce a plecat artistul de la PRO TV, care e cea mai mare minciună pe care a spus-o într-un interviu, de ce nu-i place muzica la petreceri sau care sunt cântăreții din România care ar trebui să se lase de meserie, în opinia lui.

Cornel Ilie își amintește, în cadrul emisiunii ”Întrebarea Mesei Rotunde”, de începuturile trupei VUNK. ”Noi, pe atunci, până să avem concert pe bilete, în 1993, voiam să cântăm trash. Ceea ce era ceva foarte rău. Dar ne-am prins după aia. Eram niște băieți cuminți, foarte de treabă, ajutam oamenii etc... doar că aveam niște cântece în care înjuram teribil... Eu le spun tuturor că orice trupă de la noi, care vi se pare ofensatoare, e mic copil pe lângă ce cântam noi în 92 și 93. Am casete audio, video drept dovadă.



Am mers la niște concursuri de metal, rock, am luat premiul de debut și după aceea ne-am dat seama că, de fapt, cântam foarte prost, că nici nouă nu ne plăcea ce cântam și, ușor-ușor, ne-am schimbat stilul. Am avut noroc că a ajuns la noi niște casete cu compilații din America și atunci tocmai exploda rock-ul alternativ. Pe atunci, nu aveam nici MTV, nu aveam nicio sursă...”



Până să ajungă să facă muzică, Cornel Ilie a urmat cursurile Facultății de Imagine de film și teatru și, în paralel, a lucrat ca inginer de sunet la PRO TV. ”Am renunțat la facultate pentru că nu am învățat nimic, mă simțeam mediocru. Am renunțat la un salariu foarte bun în PRO TV - am plecat în același timp și de la facultate și de la serviciu. Am renunțat la tot și am zis: fac doar muzică ”.



Momentul în care Cornel Ilie a simțit că are succes în acest domeniu a fost când trupa lui a fost chemată să cânte la Chestiunea Zilei. ”Nu aveam manager, eu eram manager, aveam alt nume când răspundeam la telefon. Eram Paul Filip și mă suna lumea și răspundeam: da, vi-l dau pe Cornel la telefon. Am făcut asta și de față cu ei. Adică, m-am certat cu cineva la o scenă, eu, Cornel. Și am zis: ok, mă duc să vorbesc managerul, să întreb dacă este ok. M-am dus în spatele scenei, am scos telefonul, după aia m-am prefăcut că vorbesc.

Când îți iei un alt nume și ești un alt personaj, îți permiți să fii cum tu nu simți vreodată să fii. Erau oameni cu care eu nu aș fi vrut să vorbesc. Dar sub acest nume, puteam să vorbesc și să fiu și țăran. Ceea ce eu nu aș face. Dar Paul Filip ar face”.



Cornel Ilie recunoaște că prietenii nu îl cheamă să cânte gratis la petreceri. ”Pentru că eu nu știu să cânt muzică pentru petreceri. La nunți, ne cheamă dacă mirii au o poveste legată de un cântec al nostru, gen că s-au cunoscut la un concert. Sunt multe povești de genul ăsta și acolo mergem să cântăm. În plus, mie nu-mi place muzica la petreceri. Pe oriunde mergi, cineva pune muzică. Nimeni nu se mai bucură de liniște. Te duci la munte, e muzică. Te duci la plajă, e muzică. Te duci în parc, e muzică... Oriunde, cineva pune muzică”.



La ora actuală, Cornel Ilie se ocupă de "unul dintre cele mai frumoase proiecte din viața mea".