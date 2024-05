Mihai Albu și iubita lui au venit pentru prima dată, în direct, la TV! Elena Nechifor i-a fost alături creatorului de modă, atunci când a aflat că are cancer: „Nu am vrut să-i ascund absolut nimic”

Citeste mai mult despre: mihai albu Embed

Mihai Albu a venit pentru prima dată la TV alături de iubita lui, doctor Elena Nechifor. Cei doi au vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut creatorul de modă după ce a fost diagnosticat cu cancer, dar și despre relația cum a început relația celor doi.

​Mihai Albu a traversat cea mai dificilă perioadă a vieții sale, după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Acesta, deși a avut parte de un tratament destul de dificil, a fost norocos pentru că a avut-o alături pe iubita lui, doctor Elena Nechifor. Aceștia s-au cunoscut în urmă cu doi ani, atunci când mama creatorului de modă avea nevoie de îngrijiri medicale, iar de atunci s-a înfiripat o frumoasă poveste de dragoste.

Mihai și Elena au fost invitați la emisiunea „La Măruță”, unde au vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat creatorul de modă:

„Am fost destul de transparentă, nu am vrut să-i ascund absolut nimic, nu am vrut să-i cosmetizez situația. Am fost permanent acolo! Deși înțelegea ceea ce i se întâmplă, întreba de mai multe ori aceeași întrebare, cu aceleași explicații, însă așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul și nu vor să creadă că au cancer. Timpul în patologia asta nu este partener, noi suntem împotriva timpului, contra lui”, a spus aceasta.

