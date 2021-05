2020, un an greu pentru profesioniștii din domeniul nunților. Cum s-au descurcat

Anul trecut a fost un an dificil pentru toți antreprenorii și pentru toate afacerile acestora. Viața de zi cu zi a căpătat un alt sens, iar prioritățile de odinioară s-au transformat în măsuri de prevenție.

Nunțile au fost tot mai puține, iar profesioniștii din domeniul acestora au trebuit să se reorienteza sau reinventeze. Nu a fost deloc ușor pentru ei, însă Lucy Faur, Ivona Nenu, Adrian Perjovschi și Nicu Bocancea ne vorbesc în exclusivitate despre cum au reușit să treacă peste greutățile aduse de pandemie în 2020.

”Aș minți să spun că a fost o provocare pentru mine anul 2020. Din fericire, meseria de Fashion Stylist a continuat să fie pe linia de plutire. În tot acest context foarte trist, noi am fost bine. Datorită situației prin care am trecut și pe care sper să o încheiem curând, multe businessuri au trebuit să se reorganizeze și să treacă în sfera online și practic, atunci când vrei să creezi content ai nevoie de ținute, iar noi avem job-uri. Deci nu mă pot plânge. Aștept doar să trecem peste etapa asta urâțică.” Lucy Faur.

”A fost foarte bine pentru noi. Într-adevăr, am fost închiși în perioada de lockdown, 2 luni, când nu am putut lucra cu clientele în salon, dar noi am avut activitate pe partea de televiziune. Oarecum nu am stat degeaba. Nu am de ce să mă plâng pentru că de când am deschis, chiar dacă nu au mai fost evenimente până acum, noi nu am dus lipsă de activitate și chiar am avut ce să facem.” Adrian Perjovschi.

”Am încercat să venim cu ceva nou. Am creat Manifestul pentru normalitate și frumos în care am avut 50 de proiecte diferite. Am făcut o trecere de pietoni din flori, am adunat mucurile de țigări de pe jos și am creat un coțuleț pe care l-am umplut de flori, am îmbrăcat scările Teatrului Național București cu gazon și am pus o mie și ceva de trandafiri prin el și multe altele. Impactul social ne-a făcut să continuăm și nici nu ne-am oprit după ce am făcut cele 50 de proiecte pentru că a început să ne placă nouă foarte mult.” Nicu Bocancea.

Dacă stiliștii au reușit să se reinventeze, organizatorilor de evenimente le-a fost destul de dificil. Restricțiile au acaparat domeniul, iar evenimentele aproape că nu au mai existat. Nunțile s-au desfășurat în număr limitat de persoane, iar petrecerile, dansurile și voia bună au fost lăsate uitării.

”A fost un an forte greu pentru că dincolo de reprogramarea efectivă a nunților, a fost un an plin de emoții. Am stat aproape zi și noapte pe telefoane și gânduri și planuri și variante cu mirii mei care nu sunt în țară. Cu toții aveau dublă problemă: reglementarile din România și reglementările internaționale.” Ivona Nenu.