2021 este un an important pentru Armin van Buuren

Anul 2021 este unul extrem de important pentru Armin van Buuren. DJ-ul sărbătorește 20 de ani de A State of Trance, cea mai mare comunitate de muzică trance din lume, care găzduiește un show radio și mai multe evenimente și festivaluri. În plus, pregătește cel mai mare solo show din Europa, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, în Piața Constituției din București.

Pe 3 și 4 septembrie, lumea se va transforma într-un adevărat ring de dans și va celebra cele peste 1000 de ediții ASOT (A State of Trance), în Jaarbeurs Utrecht.

Va fi un weekend în care vor fi prezentate toate momentele importante din cele două decenii de mix-uri cu Armin van Buuren și invitații lui speciali. Festivalul, care este deja sold out, are un line-up format din tinere talente ale muzicii și artiști legendari, care vor aduce publicului cea mai bună muzică trance, dar și un set incendiar de 5 ore, prezentat de Armin.

Peste numai 3 săptămâni de la ASOT, Armin van Buuren va fi din nou în fața publicului din România, care i-a simțit lipsa în tot acest timp. Pe 25 septembrie, în Piața Constituției, DJ-ul revine la București, după 7 ani, și deschide seria evenimentelor anuale Sound of Bucharest cu cel mai mare și spectaculos solo show din Europa. Armin pregătește deja acest eveniment deosebit și a început să lucreze cu câțiva artiști pe care își dorește să-i aducă în capitală la finalul lunii septembrie.

Sound of Bucharest este un eveniment adus în România de ALDA, unul dintre cei mai importanți producători de pe piața mondială, care va avea loc în fiecare an, începând din septembrie 2021. Acest show spectaculos va fi organizat în Piața Constituției și va avea o producție fabuloasă, unică în lume. Armin va susține seturi speciale de muzică de pe două scene pe parcursul evenimentului, iar Palatul Parlamentului va fi suportul perfect pentru proiecția grandioasă, live, a show-ului. Aceasta reprezintă o regie complet nouă în lume, de muzică și video.

Toți cei care își doresc să ia parte la acest eveniment excepțional se pot înregistra pe site-ul www.soundofbucharest.com. Persoanele care au cumpărat sau vor cumpăra un bilet la SAGA Festival vor avea acces garantat la eveniment și nu mai sunt nevoiți să facă o altă înregistrare. Prezența va fi în limita spațiului din Piața Constituției.

Vezi și: Oferta lecțiilor de supraviețuire în cartier împreună cu Meitii - Facem Level (Summer Edition susținută de Republic of Gamers) – episodul 25