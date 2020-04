5 vești bune și una proastă despre pandemia de coronavirus

Omenirea se apropie de 2,5 milioane de cazuri de Covid-19 confirmate, iar multe state, printre care și România, nu au atins vârful epidemiei. Pentru miliardele de oameni aflați în izolare orice veste bună e o rază de speranță.

Pneumonia provocată de infecția cu coronavirus a ucis peste 165.000 de persoane din lumea întreagă. Totuși, în anumite părți ale globului, oamenii au motive să zâmbească. Iată 5 vești bune despre pandemia de coronavirus!

Măsurile de distanțare socială, relaxate

Mai multe state europene, printre care Cehia, Germania, Polonia și Norvegia, au anunțat că ridică, de azi, unele restricții impuse cetățenilor lor. Măsurile au fost luate ca urmare a depășirii vârfului epidemic și încetinirii răspândirii infecției cu coronavirus.

Norvegia. Grădinițele au fost deschise pentru copii, deși specialiștii din SUA au recomandat autorităților americane să nu ia exemplul Norvegiei.

Polonia. Locurile de promenadă, parcurile și pădurile au fost redeschise pentru public. Totodată, au fost relaxate restricțiile referitoare la numărul de persoane care au voie, în același timp, într-un magazin. Decizia autorităților poloneze vine la doar o zi de la înregistrarea celui mai mare număr de îmbolnăviri de Covid-19 înregistrat în această țară.

Germania. De luni, magazinele mici și-au putut relua activitatea, iar școlile au fost deschise pentru elevii care au examene de absolvire.

Cehia. Autoritățile au permis comercializarea produselor în piețe situate în aer liber. Guvernul a aprobat un plan de măsuri în 5 etape, în vederea relaxării graduale a restricțiilor. În ultima etapă, care începe la 8 iunie, vor fi redeschise hotelurile și centrele comerciale de tip mall.

Danemarca. Școlile primare s-au redeschis în această țară, în timp ce restaurantele şi cafenelele rămân închise. Adunările mai mari de zece persoane sunt interzise până la 10 mai, iar adunările de sute de persoane sunt interzise până în luna august, scrie romania.europalibera.org.

Copiii primesc permisiunea să iasă afară, în Spania

Sute de mii de angajaţi s-au întors la muncă, pentru repornirea economiei, însă restricţiile privind deplasările sunt menţinute pentru restul populaţiei.

Însă, premierul spaniol, Pedro Sánchez, a anunțat că va relaxa măsurile de izolare a populației pentru a le permite copiilor „să ia aer ceva proaspăt”. Copiii sunt în izolare încă din data de 14 martie, iar specialiștii au sfătuit autoritățile să se gândească la ridicarea carantinei. Conform BBC, cei mici vor putea ieși în aer liber din data de 27 aprilie.

Cuplurile din New York se pot căsători online

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a semnat un ordin care le permite americanilor să se căsătorească online. Ofițerii de stare civilă au primit acceptul autorităților de a oficia ceremonii prin intermediul aplicaților de teleconferință. Măsura vine să îndulcească amarul locuitorilor din New York, care au fost anunțați că măsurile de izolare au fost prelungite până la 15 mai.

Mega-concert online

Staruri ale muzicii internaționale, printre care Paul McCartney, The Rolling Stones, Lady Gaga, Beyonce, Andrea Bocelli, Celine Dion, Jennifer Lopez și Taylor Swift au susținut un concert magnific, fiecare din propria locuință, în duminica Paștelui Ortodox. Evenimentul, botezat One World: Togheter at Home, a durat peste 8 ore și a fost disponibil pe YouTube.

Concertul a fost organizat e Lady Gaga și Asociația Global Citizen. În urma lui s-au strâns nu mai puțin de 130 de milioane de dolari, bani care vor ajunge la Organizația Mondială a Sănătății.

Evenimentele sportive, reluate

Coreea de Sud a raportat doar 8 noi cazuri de Covid-19 duminică, cel mai mic bilanț din ultimele două luni. Prin urmare, autoritățile au decis să relaxeze unele măsuri de distanțare socială. Astfel, evenimentele sportive, cum e campionatul național de baschet, pot fi realuate, însă fără spectatori. Totodată, Coreea de Sud a permis oamenilor să meargă la biserică, însă cu respectarea măsurilor de igienă și cele de distanță, informează scmp.com.

Celelalte măsuri de distanțare socială au fost păstrate și, mai mult, prelungite pentru încă 16 zile.

Vestea proastă vine din Singapore

După ce au fost lăudate pentru eficiența măsurilor luate în contracararea răspândirii infecției, autoritățile din Singapore se confruntă cu un val de îmbolnăviri extrem de agresiv. Din 17 martie, numărul cazurilor a început să crească exponențial, de la 266 la 5.900 într-o singură zi – conform Universității Johns Hopkins.

Explicația experților este că autoritățile din Singapore nu au luat în serios numărul mare de lucrători migranți care trăiesc în cămine de „nefamiliști” înghesuite. Totodată, se pare că autoritățile au subestimat viteza cu care se răspândește virusul într-o țară care nu a luat aproape nicio măsură de izolare a populației.

Singapore are 5,7 milioane de locuitori și o singură graniță terestră, cea cu Malaysia (prin intermediul unor drumuri construite perpendicular pe strâmtoarea Johore). Considerat principalul avantaj al țării insulare, acest lucru s-ar putea dovedi cel mai mare handicap al său.

