A 5-a ediție a Conferinței Globală IAA #Creativity4Better va avea loc pe 27 și 28 octombrie

Creativitatea are puterea să facă schimbări majore: în fiecare industrie, în fiecare moment, în viața fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, creativitatea poate schimba lumea!

IAA Global Conference ”Creativity4Better” a ajuns la a 5-a ediție. Pe 27 & 28 octombrie vor urca pe scena virtuală speakeri de renume mondial, lideri globali în domeniul lor de activitate, care vor da ora exactă în creativitate, în încercarea lor de a face lumea un loc mai bun pentru toți. Evenimentul se va desfășura în format virtual și va putea fi urmărit online de către toți participanții.

Tema de anul acesta este ”The Value of Bravery” - ne dorim să celebrăm curajul profesioniștilor și ceativilor din marcom care ne vor demonstra ce înseamnă a-ți asuma riscuri de business și creative, a avea o poziție în comunitate, a inova.

Totodată, anul acesta trecem dincolo de Calea Lactee cu inspirația oferită în cadrul conferinței și nu, nu este doar o figură de stil. Am extins domeniile de la creativitate la finanțe, de la astrofizică la Inteligență Artificială, de la sustenabilitate la neuroștiință și psihologie. Toate acestea în legătură directă cu industria marcom.

VEZI AICI MAI MULTE DETALII!

Dar iată care sunt unii dintre speakerii remarcabili de anul acesta:

Sir John Hegarty – Founder, Creative @ Bartle Bogle Hegarty (BBH) and The Garage Soho, cu o experiență care se întinde pe șase decenii, timp în care a lucrat cu branduri precum Levi’s, Audi, Boddingtons, Lynx, British Airways și Johnnie Walker. De asemenea, Sir Hegarty a fost partener fondator al Saatchi și Saatchi, în 1970.

Dr. Aurora Simionescu – Astrophysicist @ Netherlands Institute for Space Research (SRON), a primit recent bursa „Women In Science Excel” din partea către Organizației Olandeze pentru Cercetare Științifică. Înainte de aceasta, a petrecut cinci ani la Institutul de Științe Spațiale și Astronautice ale Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială și patru ani ca cercetător postdoctoral Einstein NASA la Universitatea Stanford.

Tom Kelley – Partner @ IDEO, practică inovația în fiecare zi. Abilitatea sa de a promova o cultură a creativității în companiile cu care lucrează l-a făcut una dintre cele mai iubite figuri în inovație. Tom este președintele D4V Design For Venture, o firmă de capital de risc cu IDEO. Cartea actuală a lui Tom, ”Creative Confidence” este un adevarat succes; în prima săptămână de la lansare a fost deja printre cele mai bine vândute cărți de afaceri din SUA.

Dr. Matthew Walker este fost profesor de psihiatrie la Harvard Medical School și în prezent este profesor de neuroștiințe și psihologie la Universitatea din California, Berkeley. De asemenea, este fondatorul și directorul Centrului pentru Știința Somnului Uman de la Universitatea din California, Berkeley. Dr. Walker este autorul bestseller-ului New York Times, Why We Sleep, care a fost selectat recent pentru prestigiosul festival Sundance Book Festival.

Claire Miller – Global Head of Strategy @ The LEGO Agency, THE LEGO GROUP, este un strateg premiat, cu 25 de ani de experiență, timp în care a ajutat brandurile să joace un rol semnificativ în viața oamenilor. Stăpânită de o curiozitate nestăvilită despre oameni, culturi și mărci, Claire a modelat soluții strategice pentru unele dintre cele mai de succes branduri mondiale din lume, lucrând pentru BMP DDB și McCann Worldgroup. Astăzi, Claire lucrează la poate cel mai iubit brand din lume, LEGO, coordonand toata strategia globala de comunicare pentru brandul LEGO.

David Haigh – CEO & Founder @ Brand Finance, s-a calificat drept expert contabil la Price Waterhouse la Londra. A lucrat în managementul financiar internațional, apoi s-a mutat în sectorul serviciilor de marketing, mai întâi ca director financiar al companiei creative și apoi ca director financiar al WCRS & Partners. În 1996 a înființat Brand Finance, care a devenit cea mai importantă agenție de consultanță financiară de brand, din lume.

Blake Harrop – Managing Director @ Wieden+Kennedy Amsterdam și director general al biroului agenției din Amsterdam, unde printre clienții săi se numără Nike, Samsung, Facebook și Montblanc. A fost alături de W + K de zece ani și a condus anterior birourile lor din Tokyo și Shanghai. Înainte de W + K, a petrecut trei ani în Coreea de Sud, conducând echipa globală de marketing digital Samsung Mobile.