A câștigat un milion de dolari la loteria vaccinaților și a crezut că e o farsă. „Am țipat de bucurie”

O tânără de 22 de ani este prima câștigătoare a loteriei vaccinaților organizată de statul Ohio pentru încurajarea imunizărilor anti-Covid. Abbigail Bugenske, care a absolvit facultatea de stat din Michigan în 2020, se gândește deja să se retragă din activitate cu premiul de un milion de dolari.

Tânăra originară din Cleveland a fost sunată chiar de guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, care a anunțat-o că e milionară. Reacția ei a fost impresionantă.

„Am fost foarte surprinsă atunci când am fost sunată. Nici acum nu-mi vine să cred. Am țipat destul de tare ca părinții mei să creadă că plângeam, că s-a întâmplat ceva rău”, a dezvăluit Abbigail Bugenske în conferința live cu guvernatorul statului Ohio.

Femeia, care s-a vaccinat cu Moderna pentru a fi înscrisă la loterie, a dezvăluit că părinții au sfătuit-o să se calmeze și să afle dacă nu cumva este o farsă.

Însă, mesajul fusese postat pe contul oficial de Facebook al Loteriei din Ohio, iar apropiații ei începuseră să o sune pentru a o felicita.

Tânăra a dezvăluit că își va cumpăra o mașină second-hand, pe care o căuta și înainte să afle că e milionară.

Autoritățile vor organiza încă 4 extrageri loto pentru persoanele vaccinate, în fiecare zi de miercuri. În urma lor, 4 norocoși se vor alege cu câte un milion de dolari.

Totodată, oficialii din Ohio au creat și un sistem de burse școlare pentru adolecenții vaccinați anti-Covid. În total vor fi 5 elevi sau studenți care vor fi recompensați cu câte o bursă completă pentru 4 ani de studiu.

Loteria vaccinaților este modul în care statul Ohio a ales să încurajeze imunizarea anti-Covid. Guvernatorul Mike DeWine a anunțat că banii provin din fondurile guvernamentale alocate statelor americane pentru stoparea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Fotografii: YouTube/Getty Images

