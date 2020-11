Diego Armando Maradona a murit! Ultima fotografie cu „El Pibe d'Oro” în viață

Diego Armando Maradona, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut această planetă, a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani.

Marele fotbalist argentinian a făcut stop cardio-respirator în timp ce se afla în asa lui din Tigre, la aproximativ trei săptămâni după ce a fost operat pe creier și i s-a îndepărtat un cheag de sânge.

Imediat după ce Diego Armando Maradona a murit, în mediul online a fost distribuită masiv o poză care a fost făcută publică de medicul personal al celui poreclit „El Pibe d’Oro”, imagine despre care se spune că este ultima fotografie cu Maradona în viață!

Din păcate, după ce fotografia s-a viralizat, familia lui Diego Armando Maradona l-a acuzat pe medic că poza a fost făcută fără acordul fostului mare fotbalist și că Leopoldo Luque încearcă doar să-și facă reclamă acum.

Diego Maradona recibió el alta médica ocho días después de ser operado https://t.co/K1yZbmYUQL pic.twitter.com/igKyDSgTLF — Sporthiva (@sporthiva) November 11, 2020

„Mai întâi vreau să-mi cer scuze celor care s-au simțit jigniți. Nu am intenționat niciodată să generez niciun fel de conflict. Am crezut că această fotografie va fi foarte bine primită de toată lumea, dar nu a fost așa. Așadar, îmi prezint scuzele celor care s-au simțit jigniți, au criticat sau au crezut că fotografia nu este potrivită. În al doilea rând, fotografia a fost făcută cu acordul lui Diego. Vreau să clarific că nu a fost decizia mea. Nu a fost ceva ce am decis singur. Evident, nu am măsurat niciodată magnitudinea impactului, dimensiunea pe care avea să o aibă. Am multe fotografii cu Diego. El îmi cerea mai mult decât îi ceream eu. Bineînțeles că o făcea într-un act de recunoștință. Când aveam un act medical sau profesional, el spune întotdeauna: «Hai, fă o poză». Respectul și scuzele mele față de toți oamenii care au văzut acest gest ca fiind inadecvat”, s-a apărat medicul Leopoldo Luque.

foto: Getty Images

