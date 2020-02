A murit după ce a așteptat șase ore ambulanța! Povestea tragică a unei mame de 47 de ani

Nu doar în România există probleme foarte mari cu sistemul de sănătate, iar acest lucru ni l-au demonstrate recent jurnaliștii de la Daily Mail.

Potrivit sursei citate, o femeie din Țara Galilor a murit înainte de Crăciun după ce a așteptat aproximativ șase ore ambulanța. Femeia în vârstă de 47 de ani, pe numele ei Donna Gilby, care avea și un copil, a plecat de acasă în dimineața zilei de 17 decembrie, însă a căzut pe stradă și și-a fracturat piciorul, nemaiputând să se miște.

Femeia a sunat la ambulanță și a așteptat fără success ca medicii să vină să o ajute. Din păcate, ea nu a putut fi mișcată deoarece acuza dureri foarte mari și la coloană, astfel că a trebuit să rămână pe asfaltul rece. Timp de șase ore, cât a durat până ambulanța a ajuns la ea, femeia a primit ajutor doar din partea oamenilor care au trecut pe lângă ea, dându-i pături și băuturi calde pentru a nu i se face frig.

Rudele femeii au afirmat că, atunci când au sunat pentru prima dată la ambulanță, li s-a comunicat că sunt foarte multe urgențe și că vor primi ajutor în cel mai scurt timp posibil. Din păcate, odată cu trecerea timpului, lui Donna Gilby i s-a făcut tot mai rău, iar aceasta a decedat la doar câteva ore după ce a ajuns la spital, din cauza unui atac de cord.

A 47-year old lady name Donna Gilby from Cwmaman was compelled to wait six hours on freezing footpath for an ambulance after she fractured her foot.

She died in hospital because of a heart attack. #999 #ambulance #Cwmaman #DonnaGilby #footfracture #Fr https://t.co/Gxne4aiVOc pic.twitter.com/fj17aaoIoM