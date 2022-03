A murit William Hurt. Care este cauza decesului

Actorul William Hurt (71 de ani), câştigător al premiului Oscar pentru rolul din filmul „Sărutul femeii păianjen”, a murit, duminică, chiar înainte cu câteza zile de ziua lui de naștere.

"Cu mare tristeţe, familia Hurt deplânge moartea lui William Hurt, tată iubit și un câştigător al premiului Oscar, pe 13 martie 2022, cu o săptămână înainte de a împlini 72 de ani”, a declarat fiul său, Will.

„S-a stins din viaţă în liniște, alături de familie, din cauze naturale”, a precizat acesta. În mai 2018, actorul fusese diagnosticat cu cancer de prostată.

William Hurt era considearat, în anii 80-90 unul dintre cele mai sexy actori de la Hollywood și fost nominalizat de trei ori consecutiv la premiile Oscar, pentru ”Children of a Lesser God”, ”Broadcast News” şi ”Kiss of the Spider Woman”, reuşind să câştige în 1985.

Recent, William Hurt a făcut parte din universul Marvel, în rolul lui Thaddeus Ross, care a apărut în The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame şi Black Widow.

Foto: Profimediaimages.ro