A pus Vlad Țepeș un blestem care a afectat Bucureștiul și, ulterior, România? Un documentar explorează această poveste

Cu legende și mituri înspăimântătoare în spate, locurile blestemate ale Globului au speriat întotdeauna și mulți au ales să fugă de ele! Sau cel puțin de poveștile lor!

Dar cum ar fi să mergi tu către aceste locuri, să te “scufunzi” în legendele lor, să afli lucruri pe care mintea omenească încă nu și le explică până la capăt, dar să găsești și informații aparent terifiante, care au și o perspectivă științifică ce le justifică? Autorul și exploratorul Sam Sheridan călătorește pe glob și exact asta face: caută locuri blestemate, pe care le prezintă în documentarul Atlas of Cursed Places – Atlasul Locurilor Blestemate.

În documentarul prezentat de National Geographic, cercetează istoria bântuită a regiunii și folclorul fascinant al locului și folosește ultimele desoperiri științifice pentru a pune în lumină pericolele blestemului.

Cel de-al treilea episod din cele cinci care alcătuiesc această serie documentară explorează chiar blestemul aruncat de Vlad Tepeș asupra Bucureștiului. Temutul domnitor care a inspirat legenda lui Dracula, cunoscută în toată lumea, se pare că, înainte de a muri, ar fi pus un blestem înfricoșător asupra celor care urmau după el. Se pare că a scris chiar o scrisoare în care, după cum se citează chiar în documentar, stipula că “dacă hotărărea lui nu este respectată, toate relele de pe lume, inclusiv pedeapsa divină a lui Dumnezeu se va năspusti asupra ceui care va ocupa Țara Românească!"

Se pare că istoria a înregistrat într-adevăr momente tulburătoare după acest blestem. Cea mai notabilă este Ciuma lui Caragea, care, în perioada 1813-1814, a ucis aproape 50% din populația Bucureștiului. Asta în condițiile în care nu mai fusese nicio epidemie de ciumă nicăieri altundeva în ultimii 100 de ani și în situația în care, potivit documentarului, ciuma nu s-a extins teritorial în afara capitalei.

Acest episod din “Atalasul locurilor Blestemate” are răspunsuri la întrebarea “a afectat într-adevăr acest blestem România, în special Bucureștiul?” Spune în ce măsură acest blestem are o explicație științifică, poate provoca nefericire, dar și rezilineță la tragedii! Mai mult, prezintă noțiuni despre cum afectează trauma generațională de-a lungul timpului și vine cu informații terifiante care fac referire inclusiv la construirea Casei Poporului chiar pe un mormânt masiv –o groapă comună unde fuseseră aruncate victimele ciumei lui Caragea. În plus, dezvoltă legendele moroilor (strigoilor) și prezintă interviuri speciale chiar cu vrăjitoare care susțin că, la rândul lor, pot pune anumite blesteme serioase.