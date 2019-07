Actorii din serialul "Vlad", prezenți la inaugurarea casei de tip familial "Cavalerii" dezvoltată de Hope and Homes for Children

În 11 iulie, Fundația Hope and Homes for Children și Holcim România, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4 și Primăria Sectorului 4 au inaugurat casa de tip familial „Cavalerii”, dezvoltată în cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament „Robin Hood”, ultima instituție de tip vechi din acest sector

9 copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani proveniți din centrul de plasament s-au mutat în casa de tip familial, locul pe care de acum îl vor numi „acasă”.

La evenimentul de inaugurare au participat Andrei George Trocan, Viceprimar, Sectorul 4, Dragoș-Vasile Pelmuș, Director general, DGASPC Sector 4, Alina Cristea, Manager Dezvoltare Durabilă, Holcim România, Radu Tohătan, Manager, Departamentul de Asistență Socială, Hope and Homes for Children, Amalia Enache, Ambasador Hope and Homes for Children, actorii Diana Sar, Victoria Răileanu și George Piștereanu din serialul „Vlad” de la PRO TV, și Gianina Corondan.

Casa de tip familial „Cavalerii”, este cea de-a 107-a casă de tip familial dezvoltată de Hope and Homes for Children în țara noastră și prima dintre cele trei dezvoltate în parteneriat cu Holcim România. Arhitectul Omid Ghannadi și designerul Alina Vîlcu, membri ai echipei emisiunii „Visuri la cheie” de la PRO TV, s-au implicat și ei în amenajarea casei „Cavalerii” care a fost mobilată și decorată cu sprijinul JYSK România.

Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Robin Hood” din București, Sectorul 4, a fost demarat la începutul anului 2017, prin semnarea unui parteneriat între Hope and Homes for Children și DGASPC Sector 4. Atunci, în centru, erau 49 de copii, fiecare dintre ei fiind evaluat individual de către specialiști ai Fundației și ai DGASPC Sector 4 în încercarea de a găsi alternativele cele mai potrivite pentru ei odată cu închiderea centrului. Pentru o parte dintre ei s-au găsit soluții și au părăsit centrul, fie prin integrare socio-profesională, fie prin plasament în asistență maternală sau transfer la alte case sau apartamente de tip familial.

Construcția casei de tip familial „Cavalerii” a început în iulie 2018. În iunie 2019, 9 copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani s-au mutat în casa de tip familial „Cavalerii” dezvoltată de Hope and Homes for Children și Holcim România, iar alți 12 se vor muta într-o altă casă care urmează a fi dezvoltată de Fundație.

Fondurile pentru construcția casei de tip familial „Cavalerii” au fost adunate prin intermediul campaniei „Construiește o casă, dăruiește o acasă!” derulată de Holcim România în beneficiul Hope and Homes for Children în perioada iulie–septembrie 2017. Prin această campanie, producătorul de ciment a direcționat către Fundație contravaloarea unui kilogram de ciment pentru fiecare sac de StructoPlus cu Duraditiv vândut. În urma campaniei s-au strâns 300.000 de euro, bani folosiți pentru construcția a două case de tip familial ca parte a procesului de închidere a centrelor de plasament „Robin Hood” din Sectorul 4 al Capitalei și „Elena Doamna” din Piatra Neamț.

Alina Cristea, Manager Dezvoltare Durabilă, Holcim România — „Suntem bucuroși că am putut contribui la o cauză atât de importantă, orice copil având nevoie de un mediu sănătos în care să se dezvolte corespunzător. Astăzi este o zi de sărbătoare, deoarece putem pleca de la lansare știind că nouă copii au un loc doar al lor pe care să îl numească ”acasă”, iar viitorul lor a devenit unul mult mai optimist și fericit. Felicitări, Hope and Homes for Children și tuturor partenerilor implicați în proiect!”

Terenul necesar construcției noii locuințe a copiilor a fost pus la dispoziție de Primăria Sectorului 4. Casa de tip familial „Cavalerii” este o clădire pe un nivel, cu patru dormitoare, o cameră de zi, două băi și o bucătărie, toate foarte spațioase, primitoare și adaptate nevoilor lor. Copiii au așteptat oaspeții cu prăjituri pregătite de ei în bucătăria casei și au avut parte de mai multe surprize, printre care și un mini concert cu Marian Vasilescu (solist care s-a lansat în emisiunea „Vocea României” de la PRO TV și care a crescut și el într-un orfelinat până la vârsta de trei ani) și întâlnirea cu Diana Sar, Victoria Răileanu și George Piștereanu, actorii din serialul „Vlad” de la PRO TV.

Toate casele de tip familial construite de Hope and Homes for Children oferă copiilor și tinerilor un mediu cât mai apropiat de cel familial. Într-o astfel de casă trăiesc maximum 10-12 copii care se bucură de găzduire, îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independentă. Odată cu finalizarea construcției și darea în folosință, Hope and Homes for Children donează casele de tip familial partenerului cu care colaborează, în acest caz DGASPC Sector 4, dar continuă să aplice planurile de acomodare, pregătite împreună cu membrii de personal pentru fiecare copil în parte și să monitorizeze, pe termen lung, copiii și membrii de personal pentru a se preîntâmpina proactiv eventualele probleme. În total, Hope and Homes for Children a construit 107 case de tip familial în cei 21 de activitate în România.

Ștefan Dărăbuș, Director regional, Europa Centrală și de Sud, Hope and Homes for Children — „Ne bucurăm enorm când ajungem la un moment cum este acesta - inaugurarea unei case de tip familial. Motivul este acela că, în mod simbolic, simțim că am deschis calea către un viitor mai bun pentru acești copii. De azi înainte, copiii care se mută în casa de tip familial „Cavalerii”, vor putea spune că au o casă a lor, un loc care le aparține și unde se simt protejați. Le mulțumim partenerilor noștri de la DGASPC Sector 4 pentru parteneriat și pentru modul în care colaborăm în procesul de închidere a Centrului de Plasament „Robin Hood”. Mulțumim, Holcim România, pentru generozitate și pentru că datorită susținerii oferite de ei, azi inaugurăm o nouă casă de tip familial. Aici vor locui 9 copii în condiții optime, vor putea învăța și vor putea crește într-un mediu foarte asemănător celui dintr-o familie obișnuită, ocrotiți și îngrijiți, așa cum orice copil are dreptul să crească. Le mulțumim partenerilor noștri care înțeleg cât de important este pentru acești copii să primească o nouă șansă în viață. Odată cu ridicarea acestei case de tip familial suntem cu un pas mai aproape de îndeplinirea visului nostru, acela de a închide toate orfelinatele din România până în 2026.”

Andrei George Trocan, Viceprimar, Sectorul 4 București – „Este minunat să observ bucuria și liniștea pe chipurile acestor nouă copii care de puțin timp au început o viață nouă în casa de tip familial „Cavalerii”. Poate, până acum, nu au avut parte de cel mai ușor start în viață, dar sunt convins că au toate șansele să devină niște învingători. Vor avea în continuarea parte de tot sprijinul nostru ca să se poată bucura în liniște de vacanță, de joacă, de condițiile excelente de trai și de studiu și de acest loc numai al lor pe care să îl numească „acasă”. Pentru că au adus bucurie în sufletul acestor copii, vreau ca, în numele Primăriei Sectorului 4, să mulțumesc partenerilor noștri și să îi asigur de toată susținerea noastră pe viitor pentru proiecte menite să le facă viața mai bună copiilor.”