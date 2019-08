Actrița Monica Ghiuță a murit la 79 de ani. ”Era atât de frumoasă, de generoasă, de veselă”

Monica Ghiuță, cunoscută tuturor telespectatorilor din emisiunile culinare dar și drept ”bunica” din reclame, s-a stins din viață la 79 de ani.

Vestea că actrița Monica Ghiuță a murit a fost dată publicității după înmormântarea acesteia, care a avut loc într-un cadru discret, departe de ochii publicului.

Actrița Monica Ghiuță împlinise, zilele trecute, pe 26 iulie, 79 de ani. De-a lungul timpului, actrița a avut peste 100 de roluri în teatru, film sau piese radiofonice. A debutat în 1966 în filmul “Vremea Zăpezilor”, devenind cunoscută cu rolul de fata bătrână din “Toamna Bobocilor”. În filmografia ei se mai regăsesc pelicule precum: „Faimosul Paparazzo“ (1999), „Triunghiul Morţii“ (1999), „Carmen“ (2013), „O poveste de dragoste, Lindenfeld“ (2013).

Simona Mihăescu, alături de care a lucrat la postul Acasă TV, a scris un mesaj emoționant pe Facebook: ”Monica Ghiuța, s-a dus! Și ea?! Actorii mor tineri!Am vazut-o pentru prima oară pe scena, la Teatrul Mic, ( eram studenta), in spectacolul “Pescărușul”, al Cătălinei Buzoianu; unde interpreta o Polina Andreevna pe care nici azi n-am uitat-o. Apoi am intalnit-o la postul Acasă TV. Pot spune ca a fost un coup de foudre între noi. Era atât de frumoasa, de generoasa, de vesela și părea mult mai tânăra decât varsta ei. Avea cei mai jucausi și scânteietori ochi albaștri pe care i-am vazut vreodata. Datorită ei m-am simțit in perioada aceea mai puțin singura in lumea “sălbatică” a televiziunii.

“ -Monica, ce zodie ești?

- Sunt leu!

-A , da? Trebuia sa-mi imaginez. Și eu la fel.

-Atunci sigur ne vom înțelege!”

Foto: Agerpres