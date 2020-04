Acuzații grave la adresa șefului OMS. Motivele pentru care e somat să demisioneze urgent

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fost găsit drept “țap ispășitor” în cazul epidemiei de coronavirus. Etiopianul este acuzat de politicienii americani, inclusiv de președintele Donald Trump, că ar fi un simpatizant al Chinei și că a ascuns, la început, pericolul pe care îl reprezintă noul coronavirus.

În ultima perioadă, Tedros este din ce în ce mai criticat – și nu numai de americani – de felul în care a gestionat criza cauzată de coronavirus. Șeful OMS este somat să își dea demisia din funcție și există chiar și o petiție online semnată de aproape un milion de oameni, care îi cer urgent să se retragă. Aceștia își motivează semnăturile prin faptul că Tedros i-a dezamăgit prin deciziile pe care le-a luat la începutul epidemiei de coronavirus, când au apărut primele cazuri în Wuhan.

Liderul OMS este acuzat că nu a anunțat din timp cât de periculos este coronavirusul și că a “crezut pe cuvânt” numărul “fals” de infectări și decese transmis de oficialii chinezi. Cei care îi cer demisia spun că Tedros ar fi trebuit să investigheze mai mult și să nu ia de bune datele furnizate de chinezi.

Trump amenință că va opri fondurile care merg către Organizația Mondiala a Sănătății

Președintele Americii, Donald Trump, a avut o reacție dură la adresa lui Tedros, la câteva zile după ce alți politicieni din SUA l-au criticat pe etiopian.

Senatoarea Martha McSally susține că seful OMS a “indus lumea în eroare” și chiar că a lăudat “transparența Chinei” în timpul epidemiei de coronavirus, asta în condițiile în care în ultima perioadă au apărut tot mai multe speculații legate de veridicitatea datelor furnizate de oficialii chinezi.

Trump îi acuză pe cei de la OMS că au acționat greșit, de la început. “Au interpretat greșit, au ratat startul. Trebuia să fi știut. De fapt, cred că au știut despre ce e vorba”, spune președintele SUA.

Principala supărare a lui Trump este că șefii OMS au spus, inițial, că nu este nevoie de interzicerea zborurilor dinspre China la începutul epidemiei. Astfel, o mulțime de călători veniți de acolo au răspândit virusul în întreaga lume.

Trump e de părere că OMS a fost “prea prietenoasă” cu China în timpul epidemiei de coronavirus și amenință că le vă tăia fondurile, în condițiile în care SUA le dă cei mai mulți bani.

“Au greșit în legătură cu o mulțime de lucruri. Au avut o mulțime de informații încă de la început, pe care nu le-au dat mai departe… Par că țin cu China (…) Mereu sunt de partea Chinei”, a spus Trump.

Ce s-ar fi întâmplat dacă oficialii chinezi ar fi acționat mai devreme

Un studiu realizat de specialiștii de la Universitatea Southampton din Anglia a demonstrat că dacă autoritățile chineze ar fi luat măsuri drastice cu trei săptămâni mai devreme ar fi redus numărul de cazuri de coronavirus cu 95%, implicit răspândirea sa geografică.

Cercetătorii au arătat că dacă ar fi acționat cu două săptămâni mai devreme, ar fi scăzut numărul de infectări cu 86 %, iar cu o săptămână mai devreme cu 66 %.

Studiul a mai arătat și faptul că, în lupta împotriva COVID-19, sunt extrem de importante detectarea virusului prin testare, izolarea celor infectați și distanțarea socială. Specialiștii susțîn că în China ar trebui păstrată regula distanțării sociale în următoarele luni, pentru a nu risca apariția unui nou val de cazuri de coronavirus.

Studiul a apărut pe fondul creșterii tensiunii politice dintre China și Statele Unite. Ministrul de Externe al Chinei a sugerat că armata americană ar fi adus Covid-19 în țara lor, în vreme ce Doland Trump s-a referit la coronavirus cu termenul „virusul chinezesc”.

Mulți sunt de părere că autoritățile chineze au intervenit prea târziu după ce au descoperit existența noului coronavirus. Există și suspiciunea că oficialitățile au ținut chiar secret acest lucru la început. De abia la o lună după ce s-a descoperit primul caz de coronavirus în China, a intervenit președintele cu o serie de restricții.

Ascunde China adevărul? Ce spun medicii din Wuhan

Însă câteva interviuri apărute în presa internațională, la sfârșitul lunii martie, cu medici și specialiști în boli infecțioase arată că situația în Wuhan, capitala provinciei Hubei, ar putea fi mult mai gravă decât lasă să se vadă oficialii chinezi. Aceștia susțîn că e prematur să spui că epidemia de coronavirus a fost învinsă în China.

Experți locali insinuează că nu toate cazurile de coronavirus sunt raportate, în special cele asimptomatice, care sunt într-un număr foarte mare.

“Este extrem de îngrijorător să raportezi zilnic zero cazuri”

Două asistente medicale din Wuhan au povestit, sub pretectia anonimatului, în Financial Times, că există infecții “ascunse”, care îndeplinesc toate criteriile pentru a fi raportate, dar cu toate astea nu se regăsesc în numerele oficiale. Oficialii chinezi vor să țină aceste numere cât mai aproape de zero.

“Medicii cu care lucrez îmi spun că spitalul și Comisia Națională de Sănătate folosesc toate mijloacele posibile pentru a controla numărarea cazurilor. Este extrem de îngrijorător să continui să publici zero cazuri în fiecare zi. Este foarte riscant și s-ar putea că sacrificiile pe care le-am făcut în Hubei și Wuhan să fie în zadar”, a spus una dintre asistente.

Premierul chinez Li Keqiang a ținut să sublinieze că nu există o asemenea strategie în Hubei, de a ascunde cazurile pentru a raporta zilnic zero noi infectări.