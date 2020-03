Afirmațiile primului român infectat cu coronavirus: „E o răceală, o gripă care se poate vindeca”

La sfârșitul lunii februarie, autoritățile române anunțau că în județul Gorj a fost depistat primul pacient de pe teritoriul țării noastre infectat cu coronavirus.

Tânărul în vârstă de 25 de ani, care locuia în comuna Prigoria, a fost dus la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, iar după trei zile a fost retestat, rezultatul fiind negativ. Astfel, după doar patru zile de când i se spusese că are coronavirus, românul a fost externat.

„Amintim că testarea de astăzi este a doua care are rezultat negativ, primul test care a arătat că bărbatul nu mai este purtător al virusului fiind făcut ieri, 28 februarie. Bărbatul a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 (coronavirus) în data de 26 februarie. Familia bărbatului rămâne în continuare în izolare la domiciliu până la împlinirea perioadei de incubație a virusului, de 14 zile”, spuneau, pe 29 februarie 2020, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică.

La mai bine de două săptămâni după ce a fost externat, primul român infectat cu coronavirus a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Mediafax, cărora le-a dezvăluit că el crede că nu a avut acest virus în organism: „Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală, ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare. Şi dacă e să fie, până la urmă e o răceală, o gripă care se poate vindeca, adică nu e aşa rău. Nu trebuie să fie panică aşa mare, pentru că e o răceală care se tratează”.

