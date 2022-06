Află aici unde și cum poți dona echipamentele tehnice de care nu ai nevoie, ca să ajungă la copii nevoiași

Ai un calculator deja, dar vrei să faci un upgrade la ceva mai nou? Ai o firmă și îți reînnoiești echipamentul IT? Tu faci deja o schimbare în bine pentru tine și poți ajuta și un copil să fie și mai bine.

Dacă ai un calculator, un laptop, o tabletă, un monitor, o imprimantă, sau piese componente din cadrul acestora, dar mai vechi, pe care nu le mai folosești, chiar dacă nu mai funcționează, donează-le și cei de la ETI-PC vor avea grijă să ajungă să îi fie de folos unui copil! Nu le arunca și nu le depozita într-un colț unde vei uita sigur că le-ai pus!

Ce este vechi sau nefuncțional pentru tine, poate să fie nou și functional pentru un copil nevoiaș. Nu contează că echipamentul pe care îl ai nu mai merge, ETI-PC are o echipă de profesioniști, așa că vor repara produsul în așa fel încăt să poată ajunge recondiționat la un copil ce se va bucura de el. Orice gadget care nu îți mai place sau îți creează tot felul de probleme, va deveni unul folositor. Donația ta poate să ajute nu doar la programele caritabile pe care le susține Asociația, ci și la furnizarea de resurse educaționale și vocaționale necesare oricărui copil în zilele noastre.



CUM POȚI DONA

Contactează ETI-PC cu un mesaj pe pagina de facebook - AICI

Sau completează un formular la https://etipc.ro/doneaza/

De comun acord, se vor stabili detaliile predării sau ridicării, în funcție de situație.

George Marius Pușcas, președintele Asociației, a afirmat pentru protv.ro : "Am devenit o Asociație acum doi ani de zile. Și înainte de Asociație eram trei băieți de la IT care făceau asta în timpul liber. În cei doi ani am dat peste 3 mii de echipamente, adică telefoane, calculatoare, imprimante, orice echipament tehnic ce poate ajuta o școală. Cele mai multe donații se duc către școli, grădinițe, centre de plasament, dar și către cazuri individuale, pentru că mulți nu au de unde bani să își cumpere ce le trebuie."





"Primul meu calculatr a fost primit, știu ce înseamnă să vrei să înveți și să nu ai cu ce. Primim echipamente oricât de vechi , pentru că și dacă tehnica e depășită, le ducem la un centru de sustenabilitate pentru recilare corectă și mai putem să alegem din ce mai au pe acolo ceva ce putem folosi. "

FOTO: ETIPC

VEZI ȘI: Trendurile anului 2022 de pe TikTok