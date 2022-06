Iată care sunt agențiile și brandurile finaliste la Effie Romania 2022!

Pe 16 iunie la ora 18:30 ne vom reîntâlni în persoană la Palatul Bragadiru pentru a anunța și celebra proaspeții câștigători Effie Awards 2022. Îl vom avea ca prezentator pe COSMIN STAN, prezentator și reporter ProTV, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență în industrie, premiat cu International Emmy Awards. De asemenea, ne vom bucura și de prezența celor doi Co-Președinți ai juriului: SASAN SAEIDI și ISLAM ELDESSOUKY.

Anul acesta, 19 de agenții sunt finaliste în 29 de categorii de concurs: Cheil Centrade | Cohn & Jansen Creative Network| DDB Romania | Graffiti PR | Headvertising | House of Arrows | Jam Session Agency | LEO BURNETT | Mainstage The Agency | McCann Worldgroup Romania | Media Investment | Mercury360 | Minio Studio | Pastel Age | Publicis Romania | Saatchi & Saatchi + The Geeks | Sector 7 HUB | Tribal Worldwide | VMLY&R.

Cele 49 branduri finaliste sunt: Ardealul | Accept | ANAIS | ARIEL | Asociația Telefonul Copilului | Autism Voice | Autovit.ro | BCR | Beck’s | Brico Depot | Bringo | Carrefour Romania | COOLER | Curtea Veche Publishing | EDENIA Foods | ELFI | Emag Romania | Fairy, Procter & Gamble | FASHION DAYS | Ferrero | First Bank | George | Gillette | Head & Shoulders | IAB MIXX Awards | ING | KFC | Kinder Felie de Lapte | McDonald’s | Neumarkt | OLX | Opera Română | Orange | PAGO | PAMPERS | PEPSI | Provident | Samsung | Samusocial Romania | Storia.ro | Tazz | The Home | TUC | Unfished | URSUS | Visa | Vodafone | WET.

Cele două runde de jurizare au implicat peste 100 de specialiști în marketing și comunicare atent selecționați, prezidate anul acesta de doi Co-Președinți: ISLAM ELDESSOUKY, Global Creative Strategy Director (Hydration, Sports, Tea, & Coffee), The Coca-Cola Company și SASAN SAEIDI, Global Client Leader – Coca-Cola (TCCC), Wunderman Thompson Global. Procesul a fost de asemenea ghidat de către șapte moderatori, specialiști din diverse secțiuni ale industriei: Adina Nica – Strategy Consultant and Partner, Garrison Group | Adina Vlad – Managing Partner, Unlock Market Research | Afrodita Blasius – Marketing Manager, La Lorraine | Dan Petre – Partener D&D Research, Profesor SNSPA | Dan Zloteanu – Business Consultant & Marketing Researcher, MRI The Network | Maria Predoiu – Edupreneur, Cofondator Qriser, Smartician, CampioMate | Roxana Baias – Marketing Director Residential Segment, Orange Romania Communications.

Despre EFFIE Awards:

EFFIE Awards este un festival internațional sub licența EFFIE Worldwide, Inc. EFFIE Awards a fost lansat în 1968, în SUA. Romanian EFFIE Awards este un eveniment de marcă al industriei de marketing și comunicare, organizat de International Advertising Association Romania (IAA România), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Publicitate din România (UAPR).