Alegeri locale 2020: Cine e Dominic Fritz, noul primar al orașului Timișoara

Dominic Fritz a câștigat alegerile locale 2020 în orașul Timișoara, oferind una dintre cele mai mari surprize electorale.

Candidatul USR-PLUS, învingându-l pe Nicolae Robu, cel care a fost primar în Timișoara timp de două mandate. Potrivit rezultatelor provizorii, Dominic Fritz ar fi obținut peste 50% dintre voturi.

Într-o descriere prezentată pe site-ul său oficial, dominicprimar.ro, Dominic Fritz a povestit pe larg despre copilăria sa, proiectele cu care s-a ocupat de-a lungul timpului, oferind detalii și din viața personală, dar și despre studiile făcute.

”Am crescut la sat - un sat mic aflat la sud de Pădurea Neagră din Germania. Acolo am învățat să iubesc natura și tradiția, dar mi s-a și făcut poftă să văd lumea. Am plecat la 16 ani de acasă cu o bursă oferită de Parlamentul Germaniei. Am trăit un an în Statele Unite, ţară în care m-am simțit pentru prima oară european”, a scris Dominic Fritz pe site-ul său.

”În timpul meu liber fac muzică (cânt la pian și la violoncel, compun, dirijez), citesc și merg cu bicicleta. Și stau pe Netflix, “că oameni suntem”. Prietena mea este diplomată în cadrul ONU, (încă) nu avem copii. Am însă 4 fini (2 dintre ei fiind români) și 10 nepoți, pe care îi învăț să-și spună părerea, chiar dacă nu mereu totul merge după capul lor.”, a povestit acesta.

Vezi și: Giani renunță la candidatura la primărie pentru un sejur la Sinaia