Alina Vîlcu și Omid Ghannadi participă la Festivalul Brazilor de Crăciun! Vor să ajute șapte copii defavorizați

Pe 9 decembrie, Inside Academy participă la Festivalul Brazilor de Crăciun al Organizației Salvați Copiii, care va avea loc la Muzeul Național de Artă al României. Alina Vîlcu, Omid Ghannadi și Ștefan Dobre, absolvent al cursurilor de design Interior Inside Academy, licitează anul acesta un brad al speranței pentru educație și pentru un viitor mai bun de care șapte copii din județul Bacău au foarte mare nevoie.

„Anul acesta, Inside Academy vă propune imaginea bradului clasic. Bradul ideal, ca-n poveștile copilăriei. Bradul cu toată ramura verde, Pomul Vieții și al Speranței. Pentru că anul acesta vom pune în brad speranța unor copii premianți care, deși s-au născut într-o familie defavorizată, sunt conștienți de faptul că pot să-și schimbe viitorul numai și numai prin EDUCAȚIE”, au spus Alina Vîlcu și Omid Ghannadi.

Șapte copii, cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, trăiesc într-o casă distrusă, într-un sat aproape părăsit din județul Bacău. Sunt crescuți de mama lor, care suferă de tetrapareză spastică și care se poate deplasa doar ajutată de cârje. Boala a fost cauzată de fostul soț și tatăl copiilor, care a maltratat-o ani la rând, zi de zi, până când femeia a ajuns în starea în care se află acum.

Chiar dacă au trecut prin momente extrem de grele, copiii nu au abandonat școala. Denisa are un talent uimitor la desen. Marian, băiatul cel mare, este în ultimul an la liceu și își dorește să urmeze o carieră în IT, iar Iulian ar vrea să aibă propriul lui atelier de reparații auto.

„Povestea familiei Melinte a apărut în comunitatea Inside Academy prin unul dintre cei mai speciali membri ai săi: Ștefan, un băiat care, la numai 15 ani, a terminat cu brio cursurile noastre de design interior. Știa de soarta celor șapte copii de la profesorul său de religie, Cătălin Crimu. Așa a început lanțul empatiei și al solidarității în Inside Academy, o comunitate construită din tineri cu valori comune, care învață să facă adăposturi, case și <<acase>> pentru oameni. Realitatea este că noi putem să proiectăm o casă pentru cei șapte copii, dar numai voi puteți să le schimbați viitorul. Numai și numai prin EDUCAȚIE”, au declarat Alina și Omid.

Bradul Inside Academy are rădăcini. Poate fi plantat. Poate fi urmărit cum crește. Poate fi hrănit. Poate fi iubit. Cine-l va planta va planta Viață, Educație și Viitor. Va da un sens concret acestor cuvinte mari, mult folosite, dar puțin îndeplinite. Va fi o bucurie și un nou inceput pentru toți.